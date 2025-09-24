Посол Молдовы в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел РФ из-за отказа Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что молдавской стороне был выражен решительный протест в связи с недопуском представителей России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах, назначенных на 28 сентября.

Российская сторона заявила, что намерена вынести этот вопрос на рассмотрение руководства БДИПЧ и обсудить его на заседаниях органов ОБСЕ.