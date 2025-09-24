Арест Аднана Ахмедзаде по понятным причинам остается в фокусе внимания азербайджанской, да и не только азербайджанской, аудитории. Официальная информация, в чем обвиняют бывшего топ-менеджера SOCAR, так и не появилась. А просочившиеся утечки дают повод для самых фантастических предположений.

Однако слишком многое указывает на характерную особенность. Вокруг азербайджанской нефти разворачивается нешуточная война, которую можно назвать и имиджевой, и информационной.

Строго говоря, информационная война против азербайджанских нефтяных проектов идёт с первого дня, как в Баку заговорили о подписании контрактов с иностранными нефтяными компаниями. Сегодня в это непросто поверить, но в середине девяностых очень многие эксперты на полном серьёзе доказывали, будто бы в азербайджанском секторе Каспийского моря уже не осталось сколько-нибудь привлекательных нефтяных месторождений. Правда, справедливости ради, выступали с такими новостями политологи, а не специалисты в нефтяной области, которые к этому моменту уже понимали, что, во-первых, нефтяной потенциал Каспия далеко не исчерпан, во-вторых, в Баку этот потенциал изучили лучше, чем где бы то ни было в мире, в-третьих, в руководстве BP, AMOCO и Statoil тоже, пардон, не лохи сидят. Но политологи при этом развернулись вовсю.

Доходило до смешного. Телеканал «Звезда» умудрился вымарать упоминания о бакинской нефти и знаменитые кадры, где Гитлеру преподносят торт с Девичьей башней, из документального сериала Романа Кармена «Неизвестная война» — при том что во время Второй мировой войны Баку давал 70–80% нефти и до 90% нефтепродуктов, необходимых фронту. Ну и, конечно же, всячески уверяли, будто бы трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан никогда не будет построен, что это «нежизнеспособный политический проект» и т.д. и т.п. Большой, разумеется, эти прогнозы с треском рухнули. Нефть нашлась, трубопровод построен, в Джейхане заправляются супертанкеры.

Затем, когда контракты были подписаны, тональность чуть-чуть изменилась. Политологи принялись уверять, будто бы нефти в «контрактных» месторождениях — лет на 10, ну максимум на 20, что вся эта «нефтяная лихорадка» ненадолго, и связывать с ней долгосрочных планов не стоит. Естественно, блистательные эксперты опять провалились — нефти в азербайджанских месторождениях как минимум лет на 100. И самое главное, за это время нужда в углеводородах вряд ли исчезнет — несмотря на изменение климата, развитие альтернативной энергетики и т.д.

Теперь же в ходу новый сценарий. Как уверяют некоторые европейские, а именно немецкие СМИ вместе с представителями «либеральной тусовки», под видом азербайджанских углеводородов на рынок якобы идут российские. Проделать подобный фокус с нефтью на самом деле очень трудно. Специалисты хорошо знают, что нефть из разных месторождений и стран отличается по своему составу, и установить её происхождение не так уж сложно. С газом подобных технологий нет. Уже активно раскручиваются фейки: Азербайджан договорился с Россией о покупке газа, а значит, в Европу поставляется не азербайджанский, а российский газ! О том, что закупленные у России объёмы газа не дотягивают даже до 1% того, что Азербайджан поставляет в Европу, эксперты как-то упустили из внимания. Точнее, понадеялись, что если они об этом не скажут, то никто не заметит…

Ну, разумеется, не обошлось без очередных истерик околоправозащитной тусовки под надоевшими лозунгами: «Как можно покупать углеводороды у Азербайджана, где нарушают права человека». В таких странах, как Франция, пытались поставить под вопрос энергетическое сотрудничество с Азербайджаном из-за мифической «блокады Нагорного Карабаха». Некоторые французские армянские лоббисты доказывали, что они скорее будут «мёрзнуть вместе с армянами, но газ у Азербайджана не купят». Истерика, как того и следовало ожидать, закончилась ничем. В том числе и потому, что на индивидуальном уровне не получится выбирать, обогреваться азербайджанским газом, алжирским, российским или ещё каким-нибудь.

Это далеко не полный список всех попыток развязать против азербайджанских углеводородов «информационную войну». И в общем-то понятно, почему так происходит. Азербайджан воздерживается от участия в играх, где нефть и газ мешают с политикой. Но углеводороды остаются стратегическим сырьём. Тем, кто использует их поставки в качестве средства шантажа и давления, а доходы от них — для подкупа местных политиков, появление Азербайджана на европейском энергетическом рынке по понятным причинам очень не нравится. Именно поэтому против нашей нефти и нашего газа ведут войну, и всё чаще это «война без правил».

Сегодня, после того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и перевернул страницу конфликта в Карабахе, уже не получится строить планы перерезать трубопроводы военной силой. Но вот информационная война, попытки нанести имиджевый ущерб — всё это продолжается и, по всей видимости, будет продолжаться. Особенно если удаётся найти соучастников внутри страны.

Именно таким соучастником, судя по всему, и оказался Аднан Ахмедзаде. Он, как сейчас выясняется, известен не только своей легальной коммерческой деятельностью в нефтяной сфере, но и теневыми схемами экспорта сырья из стран под санкциями. По данным СМИ, он использовал офшорные компании для вывода иранской нефти на мировые рынки под видом продукции других стран, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов.

Когда в 2022 году после начала украинской войны против России были введены санкции, Ахмедзаде расширил бизнес. Он создал сеть офшорных фирм и с помощью поддельных сертификатов начал поставки российской нефти в Европу. В частности, сообщалось о его участии в перевозках ливийской и российской нефти через компанию, работавшую на Мальте, что стало предметом расследования ЕС и Великобритании. Подобные проверки проводятся и в Албании, где недавно арестовали 22,5 тыс. тонн российского сырья.

Особые связи Ахмедзаде с Россией подтверждает его близость к владельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову. Ахмедзаде присутствовал на праздновании дня рождения Алекперова в Бодруме и даже оформил на своё имя принадлежащую миллиардеру суперъяхту Galactica Super Nova стоимостью 108 млн долларов.

А это не просто личная противозаконная коммерция. Сегодня и осведомлённые круги, и широкая аудитория в Азербайджане склоняются к тому, что Ахмедзаде, оказавшись под влиянием российской разведки, фактически предал собственное государство. Прежде всего, он нанёс удар по репутации нефтяной отрасли Азербайджана и прозрачности рынка. По оценкам экспертов, из-за загрязнения стоимость нефти марки Azeri Light снизилась с 75 до 68,31 доллара за баррель — то есть падение цены составило 6,69 доллара. Это привело к сокращению экспортных доходов страны на 2,01 млрд долларов. Излишне напоминать, что здесь речь идёт не только о деньгах, но и об имиджевых потерях. И будем реалистами: вряд ли Ахмедзаде, который уж точно не новичок в этой сфере, не знал, во что играет. А игра шла по-крупному.

Арест Ахмедзаде стал ударом по созданной им сети влияния, включая медиаресурсы. Классическая схема кремлёвского влияния, изобретённая ещё замглавы Международного отдела ЦК КПСС Кареном Брутенцем: мы даём тебе возможность заработать на нашей нефти, а ты взамен продвигаешь наше влияние. Но сегодня арест Аднана Ахмедзаде становится символом провала очередных попыток играть роль «государства в государстве». Давно уже пора усвоить: в Азербайджане такие игры не проходят.