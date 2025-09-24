Оперуполномоченный уголовного розыска полиции МВД Армении Карен Абрамян был убит вместе с главой общины Паракар Володей Григоряном. Об этом сообщило МВД страны.

По данным ведомства, Абрамян находился вне службы в момент инцидента. В результате стрельбы пострадал ещё один человек — Арцрун Галстян, которого доставили в больницу и прооперировали.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство». На месте преступления обнаружено значительное количество гильз от автомата.

Напомним, выборы в общине Паракар прошли 30 марта 2025 года. Тогда правящая партия «Гражданский договор» потерпела поражение, а пост главы общины занял представитель блока «Единство» Володя Григорян.