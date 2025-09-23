Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в США. Официальный повод более чем весомый – участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Выступление главы государства намечено на 25 сентября. А пока – двусторонние встречи и переговоры. Такие форумы, как Генассамблея ООН, были и остаются ещё и «площадкой» для двусторонних встреч, и не только в политической сфере. Что и подтвердил визит президента Азербайджана в Нью-Йорк.

Уже в первый день президент Азербайджана провёл переговоры с главами крупных инвестиционных компаний. Так, Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере управления альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом. Эта компания основана ещё в 1899 году и является одной из ведущих компаний в области управления альтернативными инвестициями в мировом масштабе. Она управляет инвестиционными портфелями в таких ключевых направлениях, как инфраструктура, недвижимость, возобновляемая энергия, частный капитал и кредиты. С Азербайджаном обсуждали именно проекты в сфере альтернативной энергетики. Интерес здесь долгосрочный – Брюс Флэтт в разговоре с президентом Азербайджана вспоминал свой визит в нашу страну в 2023 году.

Также президент Азербайджана встретился с председателем и генеральным исполнительным директором компании Neuberger Berman Джорджем Уокером. Эта компания также занимается управлением инвестициями в самых разных сферах. Наконец, ещё одна встреча прошла с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Грэем. Это тоже одна из крупнейших в мире компаний по управлению альтернативными инвестициями. Она управляет инвестиционными портфелями в сфере частного капитала, недвижимости, кредитования, инфраструктуры, дата-центров, возобновляемой энергетики и хедж-фондов.

А теперь – немного закулисья. Все три встречи состоялись по инициативе другой стороны. Более того, как стало известно Minval Politika из заслуживающих доверия источников, точно так же, по инициативе другой стороны, намечен ещё целый ряд встреч президента Ильхама Алиева. Проще говоря, как это уже было и в Давосе, и в Мюнхене, и на других форумах, желающие встретиться с президентом Азербайджана выстраиваются в очередь.

Показательно и другое. Мы уже привыкли к тому, что Азербайджан привлекает большое внимание международных концернов и компаний, работающих в сфере традиционной, точнее говоря, углеводородной энергетики. Подписание «Контракта века», создание независимой системы экспортных трубопроводов – всё это способствовало тому, что Азербайджан сегодня является ценным и надёжным партнёром в обеспечении энергобезопасности Европы. Не меньше внимания привлекает логистика. Сегодня, когда в результате войны и санкций традиционные торговые пути между Европой и Дальним Востоком по сути блокированы, именно Азербайджан по итогам своей «инфраструктурной революции» становится важным транспортным и логистическим хабом.

Теперь же мы видим растущий интерес со стороны такого многообещающего сектора, как управление инвестициями. И это тоже объяснимо. Азербайджан создал устойчивую экономику. Страна остаётся привлекательной для большого бизнеса, но уже не только в нефтяной сфере. Более того, Азербайджан сам активно вкладывает инвестиции в другие страны, в том числе в экономику Турции, Грузии, Узбекистана, Италии… Всё это создаёт весьма перспективные условия для сотрудничества с ведущими инвестиционными компаниями мира.

А это значит, что интерес большого бизнеса к Азербайджану растёт. Он охватывает всё новые сферы. Этот интерес – надолго. Азербайджану под руководством президента Ильхама Алиева удалось создать благоприятную среду для инвестиций – невзирая на все попытки «либеральной тусовки» занижать рейтинги, смешивать бизнес-интересы с разговорами о правах человека и т. д. и т. п. В сфере большого бизнеса не только умеют считать деньги и определять риски, но и хорошо знают, как отделить зёрна от плевел. Что и доказывают встречи президента Азербайджана на полях Ассамблеи ООН.