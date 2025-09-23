От России до Франции, от Германии до США и даже Японии иностранным трудягам сильно поплохело несмотря на то, что они ни у кого не отнимают рабочие места и играют едва ли не главную роль в экономическом росте стран пребывания. Но наступило время, когда «понаехавших» стали воспринимать не только как обузу, но и угрозу национальной безопасности. Нет ли в этом вины государств, которые не в меру ретиво приваживали мигрантов, а также властей на родине последних?

Недовольство нашествием мигрантов охватило едва ли не все страны, которые, на уровне государства и частных предпринимателей, активно способствовали притоку иностранной рабочей силы. В первую очередь это касается государств Евросоюза, США и России. В Европе против нашествия мигрантов проводятся акции протеста, часто сопровождаемые беспорядками. Нынешняя администрация США принимает жесткие меры против нелегальной миграции; в России фактически разгоняют диаспоры довольно устрашающими методами – в обеих странах инициированы способы «облегчения» от миграционного «бремени».

Между тем, и это подтверждает Международная организация труда (МОТ), иностранная рабочая сила играет ключевую роль в мировой экономике, восполняя нехватку рабочих рук во многих странах, и отправляя денежные переводы на родину, существенно увеличивая ее ВВП.

Почему – и это проблема не дня сегодняшнего, она назревала постепенно, — вспыхнула нетерпимость к мигрантам, за что они расплачиваются, трудясь «в гостях»?

Думается, львиная доля ответственности за столь мрачную картину лежит, в первую очередь, на странах, принимающих иностранных трудяг из категории не вносящих интеллектуальный/технологический вклад в развитие того или иного государства. По факту мигранты разделены на «белых» и «не белых» людей. Но почему-то никто открыто не признает провалы государств в управлении миграционными потоками, неспособности ассимиляции приезжих, что во многом и стало причиной тяжелой кризисной ситуации.

Да, далеко не всегда «азиаты» и «африканцы» соблюдают порядки и традиции той или иной страны, но на это долгое время власти принимающих сторон закрывали и продолжают закрывать глаза: одних устраивало и устраивает улучшение демографической ситуации пусть даже за счет людей другой культуры, этикета, традиций, вероисповедания, низкого образовательного ценза; других (или вкупе) – приток дешевой рабочей силы в тех отраслях и профессиях, на которые местные не идут. И вот «титульные» шокированы и даже пребывают в панике.

Между тем, количество мигрантов (иммигрантов) во всем мире перевалило, по подсчетам ООН, за 304 млн человек, что вдвое превышает показатель 1990 года (эксперты считают, что официальные данные сильно занижены). Напрашивается риторический вопрос – уж не добрее, справедливее и благополучнее мир был – в целом – еще 35 лет назад; и сыграли ли с мигрантами жестокую шутку хотя бы Запад и Россия?

Странами с наивысшей долей международных мигрантов (их 20) считаются Катар – три четверти от всего населения страны; за ним следуют Объединенные Арабские Эмираты, где, кстати, нет кризисной ситуации, связанной с иностранной рабочей силой, и Кувейт. А по общей численности населения в прошлом году в США зафиксировали самое большое число международных мигрантов — 52,4 млн человек, то есть 15,2% населения этой страны. Вместе с тем государства Европы приняли больше международных мигрантов, чем любой другой регион: 94 млн человек. Что касается России, здесь количество международных мигрантов составило, по официальным данным, 5,3% от общей численности населения.

Выше было сказано о ЕС, в котором 30 лет назад была создана Шенгенская зона для свободного перемещения граждан Европы и товаров из государств Европейского союза. Но к 2015 году по негласному решению Брюсселя – европейского начальства ЕС, — началась неконтролируемая массовая миграция – преимущественно с Ближнего Востока и государств Сахеля, что и привело к миграционному кризису с громкими разговорами о необходимости «защитить Европу от исламистских террористов».

Ряд стран ЕС стал проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, но это очень не понравилось Брюсселю. К примеру, Венгрию за ее «нелояльную» политику суд Евросоюза в Люксембурге оштрафовал на 200 млн евро и обязал выплачивать 1 млн евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, касающиеся нарушения Будапештом общеевропейских правил по приему мигрантов.

Брюссель со своей намеренно неконтролируемой нелегальной миграцией, равно как и легальной, сыграл в нынешнем кризисе большую отрицательную роль, поскольку страны ЕС не могли самостоятельно регулировать миграционные потоки. И это, разумеется, отразилось на отношении ряда государств к европейскому «начальству» и во многом стало причиной роста популярности ультраправых сил в значительной части Европы. То есть проблема миграции приобрела выраженный политический характер.

Что же касается США, то в миграционном контексте президент Трамп разгребает сейчас «авгиевы конюшни» своих предшественников при энергичном сопротивлении губернаторов-демократов. И тут уже на прямой вопрос – «Кто виноват?» есть и несколько прямых ответов: прежние власти страны, сами нелегалы и власти тех государств, в которых, помимо огромной безработицы, соответственно — нищенских условий жизни вне социальных гарантий, но с высоким уровнем преступности, вынудили людей к бегству с родины (кто по воде, кто – по суше), что уже привело к гибели тысяч человек.

Что касается России – своего рода миграционного центра преимущественно для жителей государств Центральной Азии. То, что Москва пытается заменить «трудно ассимилирующихся» фактически из соседних стран и, так или иначе, знающих русский язык, на трудовых мигрантов из «далекого далека», в частности, из Юго-Восточной Азии, секретом уже не является. Так неужели они легче ассимилируются в России, чем, скажем, узбеки или таджики?

А ведь в прошлом году наибольшее количество мигрантов прибыло в Россию из Узбекистана – 23,3% при общем миграционном потоке в 6 млн человек. Из Таджикистана — 16,7%, Кыргызстана — 10,4%, и не слишком отстала от последнего Беларусь — 9,5%. Даже с учетом того, что не все мигранты находятся в РФ исключительно в целях трудоустройства, это довольно высокий показатель.

В России сохраняется повышенный спрос на иностранных работников в строительстве, торговле, коммунальном хозяйстве – сфере услуг в целом; в сельском хозяйстве. В основном, эти отрасли функционируют за счет мигрантов, поскольку местные на тяжелую и непрестижную работу не идут, да еще и «за такие деньги», которые, впрочем, не всегда малые. Правда, работодатели, все же, заинтересованы в более квалифицированных кадрах, а, тем более, в мигрантах/иммигрантах, инвестирующих «живые» деньги в российскую экономику. Впрочем, Россия в этом смысле не исключение – звон монет ласкает слух во всем мире.

России сейчас требуется до 3 млн трудовых мигрантов, из них 2 млн – в строительстве (официальные данные). Вакансий в этой отрасли, а также на фабриках и заводах – море, но вряд ли его ожидает активное «рабочее судоходство». Но такие вакансии, как курьер, водитель и т.д. (список «разбухает») закрыты для мигрантов в ряде российских регионов.

Не далее, как в сентябре, министр экономического развития РФ Максим Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад его жителей в экономику России. Но он же озвучил переход страны к модели «возвратной миграции» (приехал – поработал – уехал), пояснив, что РФ не обязана принимать семьи приезжих и учить их детей в школах. Такая система, сказал министр, позволит снять нагрузку с социальной сферы страны, избежать лечения (!) и обучения миллионов мигрантов и их семей.

Неизвестно, однако, какие социальные гарантии будут работать, при этом, в отношении «пашущих», учитывая также и тот факт, что работодателям выгодно нанимать людей в теневом порядке (по мнению ряда экспертов, без оформления в стране занято порядка 30% мигрантов) — так дешевле «хозяину». Поэтому, скорее, параллельно будет расти и уровень незащищенности простых работяг, который и сейчас крайне низок, а то и ушел в минус.

Думается, в России сейчас больше озабочены снижением вреда от пребывания мигрантов в стране и их деятельности, чем вопросами ассимиляции «близких» иностранцев – (не столь давно – «братьев и сестер великой страны»), гарантиями их безопасности и радением за приемлемые условия жизни вообще (конечно, проще всего отговориться ментальными особенностями мигрантов, отсутствием у них законопослушания и нежеланием обустроиться и жить по меркам принимающей стороны). Понятно и то, что не все мигранты безгрешны, как и не всякий россиянин – законопослушен. И касается это не только «российских реалий», но и многих других в странах с высокой концентрацией иностранной рабочей силы. Если говорить о Западе – это Европа и США.

Но одним только выдворением мигрантов, которые зачастую дают экономике страны пребывания больше, чем от нее получают, вопрос с «благонадежностью» уже приехавших и приезжающих решиться не может. С начала года судебные приставы выдворили из России около 35 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. И то, что этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился почти на треть, не говорит в пользу того, что миграционная политика стала адекватнее, поскольку можно предположить, что миграционный поток сократился из-за страха перед хорошо известными жестокими мерами «наведения порядка» в миграционной среде и диаспорах.

И соответствующая тенденция, то есть — миграции на убыль, в мировом масштабе уже имеет место. Подчеркнем, однако, что она способна укорениться (вряд ли — очень скоро) по мере развития экономик, образования, искоренения бедности, улучшения социальных условий в тех странах, уровень миграции из которых высок.

Для стран, нуждающихся в людях на «грязной» и тяжелой работе – это тревожный звоночек, однако пенять им придется на самих себя. Полные провалы миграционной политики России и Запада (а в первой, по регионам, в большей или меньшей степени ограничения на работу мигрантов введены уже в 17 сферах), хаотическое и бесконтрольное десятилетиями принятие иностранных работников без создания для них приемлемых условий жизни породили порочную среду в сфере миграции.

Таким образом, в заданной ситуации виновны все: власти стран исхода рабочих рук, власти принимающей стороны и сами мигранты, зачастую психологически и ментально не готовые к условиям жизни в несозвучных с ними, по всем «статьям», странах.