Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку, сообщил глава Минэкономики в своём аккаунте в соцсети X.
М.Джаббаров отметил, что на встрече подчеркнута важность укрепления стратегического партнерства между странами для диверсификации экономического сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями о взаимном продвижении торговых, инвестиционных и деловых связей, перспективах совместной деятельности и реализации потенциальных проектов.
As part of the 1st #Azerbaijan International Investment Forum in Baku, we met with Ms. Jagoda Lazarević, Minister of Internal and Foreign Trade of the Republic of #Serbia. The discussions focused on the benefits of strengthening the strategic partnership between our countries to… pic.twitter.com/fmzcTvFBZV
