Начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев подчеркнул важность роли спецслужб в противодействии угрозам международной системе безопасности, сообщает «Азертадж».

Выступая на III Бакинском форуме безопасности, он отметил необходимость комплексного подхода во время гуманитарных кризисов, возникающих вследствие негативных явлений, а также координации деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений разных стран.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями представителей органов специальных служб соответствующих стран, была выражена уверенность, что нынешний Бакинский Форум безопасности также внесет значительный вклад в мобилизацию совместных усилий для обеспечения международной и региональной безопасности, развития оперативной дипломатии, взаимодействия, двустороннего и многостороннего сотрудничества между органами специальных служб.

Мероприятие завершилось принятием Декларации и Устава Бакинского Форума безопасности руководителями делегаций.