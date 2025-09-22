В Министерстве внутренних дел в формате видеоконференции состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам организации охраны общественного порядка и задачам на период проведения на территории нашей страны III Игр государств-участников СНГ.

Генерал-полковник Вилайят Эйвазов отметил, что в последние годы в Азербайджане проводится множество престижных спортивных соревнований, и органы внутренних дел накопили большой опыт в обеспечении общественной безопасности и общественного порядка на подобных мероприятиях.

Отмечено, что сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск, которым предстоит нести службу в усиленном режиме в период проведения III Игр СНГ, должны на высоком уровне исполнить свои обязанности.

Эйвазов озвучил требования и рекомендации по обеспечению безопасности участников, болельщиков, гостей, посещающих страну, и представителей иностранных СМИ, поддержанию общественного порядка в местах проведения игр и прилегающих к ним территориях, усилению охраны на контрольно-пропускных пунктах, созданию благоприятных условий для комфортного и беспрепятственного передвижения граждан.