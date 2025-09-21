Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа не намерена учитывать интересы России при предоставлении гарантий безопасности Украине.

«У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — отметил он в интервью The Guardian.

По словам Стубба, решения по безопасности Украины будут приниматься исходя из интересов Европы и Украины, независимо от позиции Москвы.