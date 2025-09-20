Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора, подписанного в 1979 году, из-за наращивания военного присутствия на Синайском полуострове.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным портала, израильский премьер передал госсекретарю США Марко Рубио список действий Египта на Синае, которые, по его словам, являются серьёзными нарушениями соглашения, гарантом которого выступают США. Нетаньяху также попросил Вашингтон оказать давление на Каир.

Израильские чиновники утверждают, что Египет создаёт наступательную военную инфраструктуру в регионе, включая модернизацию авиабаз и строительство подземных хранилищ для ракет. При этом Каир, по их словам, не предоставил достаточных разъяснений о назначении этих объектов.

Нетаньяху обратился к США после безрезультатных прямых переговоров с египетской стороной. Ситуацию осложняет сокращение миссий международной группы наблюдателей, возглавляемой США.

В то же время неназванный представитель Египта в комментарии Axios опроверг обвинения и отметил, что США не связывались с Каиром по данному вопросу.