В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 сентября до утра 21 сентября временами ожидаются дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Вечером 19 сентября и утром 20 сентября возможны кратковременные ливни и грозы в отдельных районах полуострова.

Нестабильная погода сохранится на большей части территории Азербайджана до 22 сентября. Временами будут идти дожди, местами пройдут грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные и интенсивные ливневые осадки, возможен град, а в горных регионах — снег.

Служба гидрометеорологии предупреждает о повышении уровня воды в реках, а в некоторых горных реках вероятны кратковременные селевые потоки.