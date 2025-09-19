Иракская антитеррористическая служба объявила о ликвидации одного из ведущих командиров террористической организации «Исламское государство» в ходе совместной операции с международной коалицией под руководством США на территории Сирии, сообщает Reuters.

По данным ведомства, в ходе спецоперации был убит Омар Абдул Кадер Бассам, более известный как Абдул Рахман Аль-Халаби.

Он был причастен к организации теракта у посольства Ирана в Ливане и разрабатывал планы серии атак в Европе и США, которые удалось предотвратить благодаря координированной работе международных спецслужб.