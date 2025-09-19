Азербайджан эвакуировал из сектора Газа 14 палестинских студентов, получивших право на обучение в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, процесс эвакуации начался 17 сентября. Сегодня утром в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева были встречены 10 студентов, ещё четверо прибудут в ближайшее время.

В МИД отметили, что возвращение студентов стало возможным благодаря постоянным контактам и договорённостям с государственными структурами Израиля и Иордании, при непосредственном участии посольств Азербайджана в этих странах и при поддержке представительства в Палестине.

Прибывших в Баку студентов встретили представители вузов, где они будут учиться, и разместили в общежитиях, находящихся в ведении Министерства науки и образования.