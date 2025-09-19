Министерство внутренних дел призывает граждан учитывать ограничения в период «Гран-при Азербайджана Формулы-1».

В пресс-службе МВД сообщили, что в период проведения гонки сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Это необходимо для обеспечения безопасного передвижения водителей и пешеходов, бесперебойного движения транспорта, а также безопасности на территории проведения мероприятия и в фан-зонах.

«Рекомендуем водителям и жителям столицы в указанный период отдавать предпочтение общественному транспорту, следовать указаниям сотрудников полиции, выступающих в роли регулировщиков, и планировать поездки через альтернативные маршруты, обходя улицы и проспекты, на которых введены ограничения», — говорится в сообщении МВД.