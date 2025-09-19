США намерены вернуться в Афганистан – именно такой вывод можно сделать из последних заявлений нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. На своей пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киером Стармером в последний день официального визита в Великобританию президент США коснулся афганской темы. Как заявил Трамп, администрация Джо Байдена ушла из Афганистана «очень неумело», оставив после себя много проблем, и что они пытаются изменить эту ситуацию. Затем, обратив внимание на важность авиабазы Баграм, Трамп сказал: «Между тем мы пытаемся вернуть её. Это может быть новостью последней минуты. Мы пытаемся вернуть её, она нам нужна. Мы хотим вернуть эту базу».

В самом деле, вывод американских войск из Афганистана во время каденции администрации Байдена к славным страницам американской дипломатии ну никак не отнести. Как уверены многие эксперты, после 20 лет войны страну просто сдали бывшим противникам – движению «Талибан». Кадры, как в аэропорту Кабула самолёты брали штурмом, обошли экраны и мониторы практически всего мира. Как и новости о том, что из Афганистана американская армия вывезла даже служебных собак, но не афганцев, которые сотрудничали с новыми властями. Параллели с Южным Вьетнамом стали уже общим местом.

И вот сегодня уже Дональд Трамп заговаривает о том, чтобы вернуть американский контингент на базу в Баграме. Возможно, по законам жанра, здесь следует добавить, что расположена эта база в 47 км к северу от Кабула, что её взлётно-посадочная полоса позволяет принимать тяжёлые транспортные самолёты и бомбардировщики, что это очень важная стратегическая точка, что в годы советского военного присутствия она была основной базой советских ВВС в Афганистане, а во время натовской операции в этой стране – уже западного контингента.

Однако куда важнее другое. Возвращение США на базу в Баграме потребует пересмотра всего комплекса отношений Вашингтона и Кабула. Где дело не ограничится одной базой в Баграме. Но самое главное – США придётся решать логистические вопросы.

А вот здесь необходимо вспомнить события начала «нулевых». После терактов 11 сентября 2001 г. США задействуют статью 5 Североатлантического договора и дают старт военной операции НАТО в Афганистане. В декабре 2003 г. в Баку прибывает министр обороны США Дональд Рамсфелд. Он проводит переговоры с руководством Азербайджана, в том числе президентом Ильхамом Алиевым. Обсуждается целый комплекс вопросов, и по итогам удаётся договориться об использовании для снабжения военного контингента НАТО воздушного коридора, проходящего через Азербайджан. Этот коридор будет действовать в течение всей военной операции НАТО в Афганистане (в которой, кстати говоря, принимал участие и азербайджанский военный контингент). Одним из его узловых пунктов был аэропорт города Гянджа. Тот самый, который во время 44-дневной войны армянские «стратеги» называли одной из целей своих ракетных ударов по Гяндже. А затем, когда Азербайджан объявил об открытии международного аэропорта в Физули, армянские эксперты тут же вспомнили о натовском воздушном коридоре.

Дальнейшие события тоже известны: Джо Байден войска из Афганистана вывел, нужда в коридоре отпала, и «самая проармянская администрация» тут же восстановила 907-ю поправку, которая теперь вновь приостановлена.

Конечно, пока ещё слишком рано говорить о возвращении США на базу в Баграме как о свершившемся факте. Но отношения Баку и Вашингтона сегодня на подъёме, они выходят на уровень стратегического партнёрства. Азербайджан и США успешно преодолевают то, что «наворотила» здесь команда Байдена—Блинкена. А это, в числе прочего, повышает шансы и на повторное задействование воздушного коридора, проходящего через Азербайджан.

Тем более что в нашей стране создана и современная система аэронавигации, сеть региональных аэропортов и, наконец, в отличие от первой операции в Афганистане, на территории Азербайджана более не существует «серых зон», оккупированных земель и территорий с «подвешенным» статусом. И это тоже весомая информация к размышлению: будет ли в случае возвращения США на базу в Баграме задействован «азербайджанский коридор»?