В последние годы социальные потрясения, полное фиаско во внешней политике Франции, начиная от Южного Кавказа и заканчивая заморскими колониями, многочисленные митинги протеста — все это стало рутиной для французской действительности. Те, кто ещё несколько лет назад смотрел на Францию как на маяк европейской демократии, сегодня всё чаще задаются вопросом: куда движется Пятая республика?

Ещё недавно символами французской улицы были прогулки по Елисейским полям, запах круассанов и влюбленные пары. Сегодня же улицы Парижа, Лиона, Марселя и десятков других городов заполнены протестующими. Массовые митинги, столкновения с полицией, горящие автомобили и марши недовольства стали новой нормой. И вот сегодня очередная волна протестов охватила Францию. Около 10 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против политики экономии, проводимой правительством. Люди недовольны сокращением социальных гарантий, повышением налогов, снижением качества жизни. Об этом сообщил глава МВД республики Брюно Ретайо на брифинге.

«По состоянию на 10:00 насчитывается 230 акций протеста, 95 попыток заблокировать предприятия и 10 тыс. манифестантов«, — заявил он.

При этом, по словам Ретайо, «протесты пока являются менее интенсивными, чем ожидалось«. Он отметил, что задержаны 58 человек, из них 11 в столичном регионе Иль-де-Франс.

Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

Согласитесь, что массовые беспорядки и протесты стали почти обыденным элементом французской повседневности. Начавшиеся в 2018 году выступления «жёлтых жилетов» обозначили поворотный момент: раскол между властью и обществом стал очевидным. С тех пор волна за волной захлёстывает страну — будь то недовольство пенсионной реформой, ростом цен, энергетическим кризисом или политикой миграции.

Призывы к отставке президента Эммануэля Макрона звучат всё громче. Люди устали от обещаний, от отстранённости властей и от политики, которую проводят «для отчётности», а не для людей. И в этой ситуации бесконечная чехарда в кресле премьер-министра лишь усиливает ощущение нестабильности. Перестановки в правительстве не приносят ожидаемых результатов — меняются лица, но не курс.

Казалось бы, власти должны были сосредоточиться на решении этих насущных проблем, протянуть руку своим гражданам и начать диалог, но не тут то было. Сенаторы заняты совсем иными вопросами — вплоть до абсурдных расследований, не имеющих никакого отношения к реальным трудностям населения. Вместо того, чтобы искать компромисс или хотя бы проявить политическую волю, французская элита, которая, похоже, живет в параллельной реальностью, решила заняться поисками черной кошки в темной комнате, где, как известно, ее нет.

И вот в этих условиях особый цинизм ситуации проявляется в том, что уже сегодня эти «слуги народа» — французские сенаторы — намерены провести конференцию, посвящённую, без преувеличения, фантазии: «этнической чистке в арцахе». Но каждому здравомыслящему, не ангажированному политику (да что там политику, простому адекватному обывателю) известно, что ни «этнической чистки», ни «арцаха» в том виде, как это преподносится, никогда не существовало.

Однако это не мешает некоторым деятелям устраивать целое политическое шоу, приуроченное к дате, которая в Баку воспринимается как символ справедливости — второй годовщине полного освобождения Азербайджаном своих территорий. Для многих это просто удобный повод — не более. Ушлые депутаты, как акулы, чуя запах денег, не могли пройти мимо такой возможности. Финансовые потоки из армянской диаспоры — это лакомый кусок, который используется для спонсирования подобных «мероприятий», где за фасадом высоких слов скрываются вполне банальные цели — заработать, пошуметь, заявить о себе.

Ни к «чистке», ни к судьбе карабахских армян большинству из них, конечно же, нет никакого дела. Все эти резолюции, «обращения к международному сообществу» и высокопарные речи — не более чем дымовая завеса, предназначенная для электората, идущего на поводу у мифов. Сенаторы прекрасно знают, что за этой истерикой — ничто, кроме искажённой картины и эмоциональных манипуляций. Но ведь если кто-то готов за это платить — почему бы не устроить спектакль?

Впрочем, весь этот фарс изначально рассчитан не на здравый смысл, а на доверчивость и сентиментальность аудитории, прежде всего армянской диаспоры. Именно её активные представители щедро финансируют эти «конференции», «форумы» и прочие шоу под видом «борьбы за справедливость». А на деле — зарабатывают на их «патриотизме» ушлые дельцы из Сената.

Сенаторы выступят, попозируют перед камерами, примут какое-нибудь пустое обращение — и на этом всё. Ни одна из этих резолюций не имеет юридической силы, ни одна не повлияет на международные реалии. Это — «мышиная возня», не более. Но кому-то она выгодна. Одни делают политический капитал, другие — откровенно коммерческий. Такой подход давно уже стал своего рода бизнес-моделью: армянская диаспора платит, а политики — «выражают озабоченность». Наивные продолжают верить, что эти шумные заседания помогут восстановить несуществующий статус-кво, а прагматики просто извлекают из этого прибыль. Всё прозрачно и цинично.

И здесь стоит сказать прямо: если армянские олигархи действительно любят Армению, то, возможно, им стоит пересмотреть приоритеты. Вместо того, чтобы спонсировать карманных сенаторов во Франции, лоббистов в Конгрессе США или демагогов в Госдуме России, им следовало бы направить эти средства на реализацию проекта Зангезурского коридора. Хоть какая-то польза от представителей армянской диаспоры для Армении.