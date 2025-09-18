Армения – аномальный случай, когда на территории государства присутствуют структуры разных центров мировой силы, и как она с этим намерена справляться, непонятно. Такую мысль Minval Politika высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя вопрос о выводе так называемой наблюдательской миссии Евросоюза с территории Армении, как этого требует документ, текст которого был парафирован в Вашингтоне.

«Насколько я помню, в мандате этой Европейской миссии, помимо какой-то деятельности, связанной с условной границей, предполагается ее вовлечение в целом в определенные проекты, связанные со всей территорией Армении в разных сферах. С точки зрения каких-то традиционных подходов к вопросу доминирования тех или иных структур на территории постсоветских стран, Армения представляет собой очень уникальный случай: мы видим, что там присутствует Европейская миссия, действуют иностранные вооруженные силы – сухопутная и военно-воздушная база России, можно также говорить о большой численности российских пограничников, сейчас еще к ним прибавятся структуры по обеспечению безопасности в Зангезурском коридоре в связи с договоренностями в Вашингтоне», — сказал эксперт.

По словам дипломата, наблюдается присутствие структур, которые осуществляют влияние на внутреннюю и внешнюю политику Армении и относятся к различным лагерям или центрами мировой силы: «Это достаточно анормальная ситуация».

«Если речь идет о нейтралитете, то вариант, который для себя выбрал Азербайджан, когда на его территории отсутствуют иностранные военные миссии, войска и т.д., является традиционной его формой. А когда все присутствуют, то это нечто новое. Как Армения собирается это все совмещать и в дальнейшем использовать, сложно сказать, потому что Европейская миссия не будет тем же самым, что и, скажем, ЧВК или какие-то охранные компании, которые будут обеспечивать безопасность коридора. Это будет нечто другое, что, естественно, вызывает некоторое беспокойство у Ирана. Перед Пашиняном стоит задача определения того, каким курсом будет следовать Армения в дальнейшем, то есть попытка усидеть на двух или трех стульях – это говорит не о политической мудрости, а о крайне неуместной политической самоуверенности. То, что в этом контексте Армению ждут потрясения, для меня не кажется чем-то нереальным», — отметил Зульфугаров.

Говоря о возможной попытке Вашингтона по выдавливанию миссии ЕС из Армении, собеседник сказал, что в республике наблюдается «еще более конфликтная ситуация с военными базами РФ».

«Это более серьезная тема. И для начала надо бы определиться хотя бы по этому вопросу. Американцы и европейцы хотя бы находятся в одном западном блоке, несмотря на фрагментацию и переживание не совсем удачного периода своей истории, поскольку мы знаем о проблемах, связанных с обеспечением безопасности, о группе экономических проблем. Надо сказать, что еще есть Иран, ведь для него складывается максимально дискомфортная ситуация с присутствием американцев у своей границе. У них во многих частях границы присутствуют проамериканские режимы, но в данном случае это некая новая ситуация», — указал он.

В этой связи он добавил, что, несмотря на геополитические спекуляции из Ирана в отношении Зангезура, сотрудничества между тюркскими государствами и т.д., «сегодня там почему-то не возникает вопроса по поводу развертывания этой ситуации».

«Корни проблем Армении уходят в ту политику, которую она осуществляла на протяжении становления своей независимости. Так что это их проблемы, которые им и решать», — добавил экс-глава МИД.

Он напомнил, что Ереван постоянно говорит о своей прозападной политике, но при этом уходит от решения вопроса присутствия российских военных на своей территории: «Запад сильно хочет укрепить свои позиции, но надежды на то, что Армения станет по-настоящему суверенным государством, у него особенно и нет».

«Единственный способ для Армении добиться полностью независимой политики в будущем — это установление добрососедских отношений со своими соседями. Тогда проблема геополитических угроз отойдет далеко от реалий. В этих условиях присутствие тех или иных «гарантов безопасности» станет обременительным и ненужным», — считает собеседник.

Но в армянском обществе, отметил эксперт, идут и параллельные процессы – дискуссии на тему того, какую политическую линию выбрать – добрососедскую или продолжить аннексионистскую, реваншистскую политику в отношении своих соседей.

Говоря о возможной смене власти в Армении и о том, как это может отразиться на реализации мирных инициатив, Зульфугаров сказал: «Тут стоит коснутья условия, которое Азербайджан выдвинул для подписания мирного рамочного соглашения – изменение конституции Армении».

«Изменение конституции предполагает референдум, а референдум предполагает широкую общественно-политическую дискуссию. Тогда нам и станет ясно, армянское общество, как политический фактор, готово к миру или нет. Если эти поправки не пройдут, то, естественно, о подписании даже рамочного документа речи идти не может. Посмотрим, что скажет армянская общественность. Это некий экзамен, который они должны пройти. Это и есть суть «домашнего задания» для Пашиняна. В Азербайджане тоже хотят знать», — сказал дипломат.

По его мнению, сегодня глава армянского правительства говорит одно, потому что у него нет сил и потенциала говорить другое, «а не потому, что он так любит мир».

«Он стал любить мир, все его заявления о мире звучат потому, что у его страны просто нет потенциала для продолжения старой политики аннексии. А ведь он сам начинал с лозунгов о том, что «Арцах – это Армения и точка».

В армянском обществе очень распространен тезис о том, что «мы сейчас слабые, но укрепимся и потом вернем Карабах». В данном случае действия Пашиняна можно охарактеризовать как попытку выиграть время», — убежден эксперт.

При этом он указал на то, что нет никакой гарантии, что армяне не изменят своего мнения.

«Единственная гарантия для Азербайджана – это сильное и стабильное государство, а также наши союзнические отношения с Турцией. Это гарантирует нам безопасность в будущем.

Азербайджанское государство создало такие условия, что у Армении создалась ситуация цугцванга, когда они вынуждены осуществлять те шаги, которые они делают, а не потому, что они поумнели. Надо смотреть правде в глаза. Их притащили в Абу-Даби и Вашингтон для того, чтобы они все это сделали. Если бы они не пошли, то их бы ждали очень серьезные последствия. Эти последствия и возможные контрдействия Азербайджана еще в потенциале присутствуют. Осознание этого заставляет Армению действовать подобным образом. Не надо строить иллюзий», — заключил Зульфугаров.