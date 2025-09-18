Задолженности мировой дипломатии перед лицом справедливых ожиданий сообщества продолжают набирать критическую массу. На сегодня в глобальной системе насчитывается более 120 больших, средних и локальных конфликтов. Надежды на скорое разрешение большинства из них выглядят призрачными.

Проводимые ежегодно в сентябре в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН демонстрируют неспособность имеющихся институтов преодолевать существующие противоречия. Причиной тому — позиция отдельных стран, которые блокируют достижение консенсуса по болевым проблемам. Наряду с этим у самой авторитетной международной структуры нет рычагов и механизмов воздействия, чтобы обеспечивать имплементацию принимаемых решений. Подтверждением тому — судьба четырёх резолюций СБ ООН по решению Карабахской проблемы, которые были приняты в 1992–1993 годах.

Наиболее тяжёлым и не поддающимся разрешению кризисом остаётся ближневосточная проблема, которая постепенно расширяет географический ареал. Вокруг неё ширится круг заинтересованных субъектов. Активизация некоторых государств не сказывается на принятии решений, которые могли бы положить конец кризису, начавшемуся сразу после окончания Второй мировой войны.

Однако общий дисбаланс не мешает отдельным странам занимать единственно верную и принципиальную позицию по поддержке решений, принятых на уровне Совета Безопасности (СБ) ООН. Азербайджан неизменно приветствует право палестинского народа на создание собственного государства.

В очередной раз в ходе принятия «Нью-Йоркской декларации» «за Палестину» на продолжающейся юбилейной 80-й Генеральной Ассамблее ООН Баку высказался за создание государства в границах 1967 года. Уважительный подход азербайджанской дипломатии к нормам международного права показывает, насколько важно придерживаться законности и поддерживать нормы и требования международного права, которые никто ещё не отменял.

Позиция азербайджанского государства отражает также важность всех признаков и принципов, которые значимы с точки зрения дипломатического этикета. Несмотря на то что в законодательстве многих стран закреплён принцип взаимности в качестве основы для предоставления иммунитетов и привилегий, и Азербайджан в этом ключе не является исключением, Баку проявляет снисхождение в отношении палестинского народа, волю которого на международном уровне отражает администрация Палестинской автономии.

За прошлые годы, когда имела место оккупация 20% азербайджанских территорий со стороны Армении, политическое руководство Палестины открыто поддерживало тесные отношения с армянской стороной. Рамалла оказывала Еревану не только безмерную политическую поддержку на международном уровне, но также поощряла связи со страной-оккупантом по горизонтали.

Неоднократно лидер палестинцев Махмуд Аббас оказывал знаки внимания армянскому государству, его общественным институтам, которое вело агрессивную политику в отношении Баку, попирая права сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Рамалла не делала секрета из того, что имела тесные отношения с мировым армянством. На публичном уровне сам Махмуд Аббас проявлял солидарность с армянами, демонстрировал неформальные признаки поддержки Еревана в его несправедливой борьбе с Азербайджаном. На массовых мероприятиях лидер палестинцев появлялся в окружении армян, которые использовали отношения с автономией для укрепления международного имиджа Армении.

Мировые СМИ обошли фотографии самого Махмуда Аббаса с активистами армянского движения, с представителями различных движений и структур, которые отказывали в поддержке Азербайджану в его справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности.

Официальный Баку имел полное право, чтобы, отталкиваясь от принципа взаимности (а он является одним из основополагающих в дипломатической практике), отказать палестинской стороне в политической и международной поддержке. Предвзятое отношение палестинской стороны к нуждам и требованиям Азербайджана не раз становилось предметом обсуждений на серьёзном уровне. Рамалла в контексте армяно-азербайджанского конфликта заняла сторону агрессора, открыто демонстрировала свои симпатии, распространяя наглядные свидетельства своей позиции.

Выпуск почтовой марки в поддержку армян, другие агитационные и пропагандистские плакаты с отражением визуальных средств солидарности показывали, насколько палестинские организации были интегрированы в систему армянских ценностей, которые имели под собой разрушительный для дела мира и стабильности контент.

Невзирая на враждебность палестино-армянской солидарности перед лицом интересов азербайджанской стороны, Баку продолжал оказывать поддержку Рамалле, будучи на страже общеисламской солидарности. На всех саммитах Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азербайджан убеждённо поддерживал принятие резолюций по Газе и Палестинской автономии.

На последнем внеочередном саммите арабских и исламских стран в Катаре Азербайджан снова подтвердил неизменность своей позиции по палестинскому вопросу, а также поддержал принятие решений, осудивших израильский ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе.

Трагедия Газы, если говорить о её геополитической сущности, является прежде всего прямой заботой всего арабского мира. Не случайно в последние дни по миру проходят акции в поддержку жителей Сектора Газа, где активисты многих стран наряду с Израилем подвергают резкой критике и ведущие арабские страны в лице Египта, Саудовской Аравии, Иордании и других.

Эти и другие государства арабского мира должны сыграть свою решающую роль в мирном разрешении проблемы Газы, чтобы положить конец блокаде двухмиллионного сектора.

Однако арабский мир не проявляет в этом вопросе особого рвения, ограничиваясь формальными заявлениями и дежурными пропагандистскими акциями. Они никак не влияют на положение вещей в одной из самых горячих точек мира. И в столь чувствительном вопросе требовать от неарабских стран особой поддержки палестинского вопроса, по меньшей мере, выглядит непонятным.

Если арабские образования искренне желают поддержки палестинцам, они обязаны начать с себя и проявить решительную настойчивость для достижения прорыва в одном из самых запутанных и сложных вопросов современности.