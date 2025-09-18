Сложно представить, что миллионы жителей Поднебесной еще каких-то десять лет назад жили без электроэнергии, а сегодня страна эта стала мировым лидером в ее производстве и экспорте «зеленых» технологий и генерирующего оборудования. Столь стремительный и масштабный рывок КНР в области электроэнергетики однозначно можно отнести на счет активной и хорошо продуманной поддержки отрасли, в том числе – инвестиционной – государством. Но в каком сопряжении находится «зеленая» энергетика Китая с Азербайджаном?

Китай стал мировым лидеров в производстве всех видов электроэнергии, и вряд ли догнать, а тем более – перегнать его в обозримом будущем сумеет какая-нибудь страна планеты. Причем, генерация так называемой «грязной» энергии, даже если она не столь грязна благодаря современным китайским технологиям, не выброшена на помойку – к примеру, энергетика угольная: она сохраняется в качестве параллельной «зеленой», выработка которой, все же, зависит от капризов природы.

Известно, что в Китае работает крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Санься», но власти страны решили побить рекорд ее генерации — новая ГЭС стоимостью 167 млрд долларов и мощностью 300 млрд киловатт-часов электроэнергии строится на реке Ярлунг Цангпо (Тибетское нагорье).

Возведение такой махины обеспокоило Бангладеш и Индию — уж не станет ли мега-ГЭС угрозой для водных ресурсов регионов этих стран. Но Пекин заверяет, что их опасения беспочвенны: как в плане водных ресурсов, так и экологии в целом и геологической стабильности.

Рекорд Китай поставил не только в области генерации энергии «на воде», но также солнечной, ветряной и атомной – в этом году в стране установили солнечные панели мощностью 93 ГВт, что в четыре раза больше, чем весной прошлого года, и значительно больше, чем какая-либо друга страна в 2024–ом. Таким образом, на сегодняшний день 35% всех мощностей в солнечной энергетике мира приходится на Китай. И это при том, что еще десять лет назад миллионы жителей страны вообще жили без электричества, поскольку его генерация тогда не превышала 8 ТВт·ч, а нынче она больше почти в сто раз.

Поднаторев на выпуске собственных солнечных модулей, Поднебесная охватила их экспортом едва ли не полмира. По данным исследовательской компании Infolink, в прошлом году страна экспортировала 235,93 ГВт солнечных модулей, то есть на 13% больше, чем в году предыдущем – лидером их импорта стали европейские страны: на их долю пришлось около 95 ГВт китайских солнечных модулей. Первенство в их закупках принадлежит Нидерландам, на втором месте – Испания.

В этом году, по сравнению с предыдущим периодом, на 26% возросли поставки китайских солнечных модулей на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: более всего их импортируют Пакистан и Индия. Последняя и сама производит солнечные модули, однако сильно зависит от Китая, предлагающего высокотехнологичный продукт по более чем приемлемым ценам. Солнечные панели Китая охватили и рынки Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Африки.

Подчеркнем, что Китай постоянно совершенствует энерготехнологии – он открыл первую в мире фабрику по производству солнечных панелей на основе перовскита «в масштабе гигаватт». Перовскитные солнечные батареи — это устройства для преобразования солнечной энергии в электрическую, в которых в качестве активного слоя используется материал со структурой перовскита, обеспечивающего высокий коэффициент поглощения света и подвижность носителей заряда, что важно для солнечных элементов.

После выхода предприятия на полную мощность оно будет производить около 2 млн гигантских солнечных модулей в год. Считается, что перовскитная технология – технология ближайшего будущего, заменяющая традиционные кремниевые солнечные батареи. Ее отличительными особенностями эксперты называют высокую эффективность и низкую стоимость.

Перовскитные модули уже интегрированы в энергетику Китая, который строит новые фабрики по их производству. А мировым лидером в производстве перовскитных модулей считается китайская компания Renshine Solar. А LONGi объявила летом о новом мировом рекорде эффективности преобразования энергии тандемного солнечного элемента из перовскита и кремния — 34,6%.

Как видим, рынок возобновляемых источников энергии развивается в Китае стремительно, и базируется он не только на энергии солнца – страна стала мировым лидером и в использовании энергии ветра – 38,1% от мирового производства.

The Guardian, ссылаясь на исследование Global Energy Monitor (GEM) пишет, что объем строительства ветровых и солнечных электростанций в КНР почти вдвое превышает объемы строительства во всем остальном мире, вместе взятом.

Аналитики GEM раскрыли планы КНР — построить солнечные и ветроэлектростанции производительностью 180 и 159 гигаватт соответственно.

И тут нельзя не упомянуть о том, что Китай в этом году стал мировым лидером по масштабам ядерной энергетики. По данным Китайской ассоциации ядерной энергетики, в стране эксплуатируются, строятся и одобрены к возведению 102 атомных энергоблока общей мощностью 113 млн киловатт. И в настоящее время в КНР ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 млн киловатт.

В докладе Ассоциации ядерной энергетики Китая также отмечается, что в стране сейчас в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 млн киловатт, и ее производство на АЭС продолжает расти.

Правительство КНР, совместно с профильными ведомствами страны, в частности, Национальным агентством по атомной энергии, реализует план по применению ядерных технологий, в соответствии с которым до начала будущего года объем прямых экономических производств в индустрии должен увеличиться (в денежном выражении) до 400 млрд юаней. То есть, совершенствование ядерных технологий – одно из главных направлений для Китая не только в целях развития атомной энергетики, но и здравоохранения, сельскохозяйственной селекции, обеспечения безопасности и т.д.

Выше были упомянуты электростанции, работающие на угле – их количество возросло с 2022 года, однако китайские специалисты не считают, что параллельно увеличатся вредные выбросы (в частности, CO₂ — углекислого газа) в атмосферу – вероятно, потому, что стремительно развивается «зеленая» энергетика, а ископаемая будет работать лишь на стабилизацию спроса до полного перехода страны на альтернативную энергетику. Причем, под строгим экологическим контролем выдачи лицензий для разработки угольных месторождений и их эксплуатации.

За счет чего произошел столь стремительный рывок Китая в развитии неуглеродной энергетики с немыслимым технологическим прорывов в этой отрасли и не только в ней, позволивший стране стать не только лидером в производстве и экспорте технологий и «зеленого» электроэнергического оборудования, но также, с большой вероятностью – вскоре – физического экспортера собственной энергии? Вне всяких сомнений, в силу масштабного участия государства в выстраивании и реализации соответствующих стратегий, требующих огромных интеллектуальных усилий и финансовых вложений.

Известно, что Азербайджан заинтересован в развитии зеленой энергетики и планирует реализовать десять проектов в этой сфере к 2027 году. Сумма инвестиций составит 2,7 млрд долларов. Речь о морских и наземных «ветряках», солнечных электростанциях, генерация которых на первых порах составит более 6 гигаватт, 4 из которых будет вырабатываться преимущественно на морских ветровых электростанциях.

Но какое отношение имеет к этим проектам Поднебесная? Приведем лишь один пример – на основе содержания недавнего специального репортажа китайского агентства «Синьхуа», информирующего, что в Билясуварском районе АР строится солнечная электростанция, которая «станет крупнейшей по установленной мощности в стране». Ее площадь составит около 1454 га, и основным подрядчиком этого проекта выступает Северо-Западный энергетический проектный институт (Northwest Electric Power Design Institute, NWPDI) компании China Power Engineering Consulting Group (CPECC), входящей в состав корпорации China Energy Engineering Corporation (CEEC).

В августе этого года была успешно установлена первая свая, что ознаменовало официальный переход проекта к основному этапу строительства. По словам генерального директора международного подразделения NWPDI, руководителя проекта Фань Тао, завершение работ планируется во второй половине 2026 года.

«Синьхука» подчеркивает, что Азербайджан богат нефтегазовыми ресурсами и является одним из ведущих экспортеров энергоносителей. В целях сокращения выбросов парниковых газов и диверсификации энергетики, он планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30%.

Что же до собственно станции «Билясувар», после ее сдачи в эксплуатацию она будет генерировать в среднем 890 млн кВт-ч электроэнергии в год – это удовлетворит потребности порядка 200 тыс. домохозяйств и позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 670 тыс. тонн ежегодно.

Исполнительный директор проекта Ду Нин обратил внимание на то, как было доставлено в АР китайское оборудование для свайных работ – по мультимодальному маршруту Сиань (Китай) — Актау (Казахстан) — Баку, что позволило сократить время транспортировки до 21 дня.

Он также отметил, что благодаря логистическим преимуществам железнодорожных грузоперевозок в направлении Китай – Европа и развитой китайской цепочке поставок в фотоэлектрической промышленности, «китайские предприятия демонстрируют явное конкурентное преимущество на азербайджанском рынке».

Китайское агентство подчеркивает: «В последние годы КНР и Азербайджан активно развивают сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. В частности, в 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «выдающимся достижением» открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, в строительстве которой приняла участие китайская компания».

Словом, действительно, как поется в старой детской песенке, — «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Добавим, однако, что в контексте генерации «зеленой» энергии — с непременным приложением интеллекта, труда, ответственности государства и его активного участия в продвижении экологически чистых энергетических технологий, не забывая, впрочем, и о максимальной экологичности добычи ископаемых энергоносителей, которые еще довольно долго будут поддерживать энергобаланс и энергетическую безопасность едва ли не всех государств мира.