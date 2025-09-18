«Мышиная возня» в стане армянских реваншистов продолжается. Здесь в очередной раз о себе напомнил Самвел Шахраманян – последний главарь оккупационной хунты в Карабахе, который, в отличие от нескольких своих коллег, сейчас находится в Ереване, а не на скамье подсудимых в Баку.

По сообщению ряда ереванских тг-помоек, близких к реваншистским кругам и «карабахскому клану», вышеупомянутый персонаж подал в суд на Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении. Оказывается, в учебнике истории Армении для девятого класса в разделе «Исчезновение Нагорного Карабаха» указано: «Президент Нагорно-Карабахской Республики подписал указ о роспуске НКР». И теперь Самвел Шахраманян подает в суд и на министерство, и на автора учебника Нжде Овсепяна, требуя это утверждение опровергнуть. Дерзко: и я не я, и подпись под «указом» не моя. И вообще, мол, по его версии, существовала реальная угроза, будто бы такой-сякой Азербайджан всё население «Республики Арцах»…

Ну что же, придётся слегка освежить память господину Шахраманяну. И напомнить, как развивались события в сентябре 2023 г. Откровенно говоря, то, что сепаратистский проект в Карабахе закончен, было ясно ещё после разгрома Армении в 44-дневной Отечественной войне. Но, похоже, то, что азербайджанская армия тогда не вошла в Ханкенди, а в части Карабахского региона нашей страны были размещены российские «мира»-творцы, создало у верхушки сепаратистов определённые иллюзии. Плюс ко всему Армения, в нарушении всех договорённостей, продолжала держать в Карабахе 15-тысячную группировку войск с сотнями единиц танков и другой бронетехники, реактивной и ствольной артиллерии, средств РЭБ и т. д.

19–20 сентября 2023 года, после того как армянские диверсанты заложили мины на одной из строящихся дорог в Карабахе, Азербайджан провёл свои антитеррористические рейды. 15-тысячная группировка ВС Армении была разгромлена менее чем за 24 часа. В мире очень мало примеров подобных эффективных, молниеносных и ювелирных операций с применением высокоточного оружия, когда «сопутствующий ущерб» для гражданского населения был сведен практически к нулю. Остатки этой группировки сдавали оружие и эвакуировались в Армению по Лачинской дороге, где к этому моменту уже стоял азербайджанский погранично-пропускной пункт «Лачин».

А ещё через несколько дней Самвел Шахраманян подписал свой «указ», который цитировали практически все информагентства Армении: «Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование». Гражданскому населению предписывалось «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

Власти Азербайджана сразу заявили, что считают карабахских армян и их потомков своими гражданами и готовы предоставить гарантии безопасности, политические и гражданские права. Однако большинство жителей Карабаха армянской национальности предпочли перебираться в Армению. Тем более что никаких препятствий для этого Азербайджан не чинил.

И от чего теперь, интересно, с таким жаром открещивается господин Шахраманян? И где он взял миф, будто бы Азербайджан не то планировал, не то собирался «уничтожить всё гражданское население Арцаха»? Вопросы, увы, риторические. К сожалению, мы стали свидетелями очередного раунда политического фейкомётства. И в общем-то понятно, почему так делается. Судя по всему, в некоторых реваншистских кругах не теряют надежды на перезапуск сепаратистского проекта в Карабахе хотя бы в виде «правительства в изгнании» или ещё чего-нибудь в том же роде. «Указ» Самвела Шахраманяна осуществлению этой идеи сильно мешает. И здесь пытаются сделать вид, будто бы этого указа то ли не было, то ли его не так поняли, то ли неправильно прочли.

Понятно, что это политическое шулерство не может иметь успеха. Но вот планы за ним стоят достаточно опасные. Прежде всего для самой армянской стороны.