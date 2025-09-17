Билли Айлиш, Киллиан Мерфи, Хоакин Феникс и другие мировые знаменитости совместно выпустили видео под названием «Вместе за Палестину». Видео призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

В видео артисты выражают поддержку мирному урегулированию конфликта и подчеркивают необходимость защиты гражданских лиц. Они призывают к международным усилиям по прекращению насилия и гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Инициатива получила широкое внимание в социальных сетях и СМИ, привлекая к теме конфликта глобальную аудиторию.

