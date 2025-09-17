Азербайджан и Германия достигли соглашения о реализации совместных инвестиционных проектов по итогам 10-го заседания Рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям.

Мероприятие прошло под сопредседательством замминистра экономики Азербайджана Самеда Баширли и начальника Департамента внешнеэкономической политики Министерства экономики и энергетики ФРГ Ральфа Бёме.

Германия является одной из крупнейших стран-инвесторов в ненефтегазовом секторе Азербайджана, где действуют около 200 германских компаний в сферах промышленности, транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства и услуг.

На встрече обсуждались участие немецких компаний в промышленных парках и свободной экономической зоне Алят, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, цифровом развитии, туризме, образовании и здравоохранении.