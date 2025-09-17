Состоявшийся накануне официальный визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан можно с полным основанием назвать новой вехой в отношениях между Азербайджаном и ОАЭ, а шире и в отношениях Баку с арабскими монархиями Залива. Прием, устроенный азербайджанской стороной, программа однодневного, но при этом весьма насыщенного визита превратили эту встречу в событие не только символического, но и практического характера. Прилет высокого гостя в Физули, на территорию Карабаха, стал демонстрацией признания Эмиратами новых реалий после восстановления территориальной целостности Азербайджана, и одновременно подтвердил готовность арабского государства укреплять своё присутствие на Южном Кавказе с учетом признания заслуг Азербайджана, и лично президента Ильхама Алиева, в формировании постконфликтных региональных реалий. Об этом в ходе визита неоднократно подчеркивал и сам эмиратский лидер.

Следует подчеркнуть, что особое значение визиту придавала его экономическая и инвестиционная составляющая. В последние годы ОАЭ стали крупнейшим арабским инвестором в Азербайджане: общий объём вложений превысил миллиард долларов, из которых только за первые девять месяцев 2024 года было вложено 356 миллионов. Торговля также демонстрирует впечатляющую динамику: в 2024 году товарооборот без учёта нефти увеличился на 43 процента и достиг 2,24 миллиарда долларов, что составляет половину всего объёма торговли Азербайджана со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эти цифры подчёркивают, что сотрудничество двух стран стало одним из ключевых факторов роста ненефтяного сектора азербайджанской экономики.

Особое место в переговорах заняла энергетика. Причем, если в прежние годы взаимодействие было сосредоточено преимущественно на нефти и газе, то сегодня акцент смещается в сторону диверсификации и «зелёной» повестки. Энергетическая компания ADNOC приобрела долю в проекте «Абшерон», тогда как SOCAR участвует в разработке месторождений SARB и Umm Lulu в ОАЭ. Это демонстрирует взаимность интересов и прочную основу для долгосрочного сотрудничества.

Однако наиболее значимым направлением становятся проекты в области возобновляемой энергетики. Компания Masdar совместно с SOCAR реализует масштабные инициативы общей мощностью около одного гигаватта: солнечные электростанции в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт), а также ветровую станцию в Абшерон-Гарадаге (240 МВт). Эти проекты имеют не только экономическую, но и стратегическую ценность — они позволят Азербайджану ежегодно экономить большие объёмы природного газа, перенаправляя их на экспорт и снижать выбросы CO₂, выполняя цели по энергетическому переходу. К 2030 году страна планирует обеспечить около 30 % производства электроэнергии за счёт возобновляемых источников, и вклад Эмиратов в этот процесс становится решающим.

Подписание соглашения о всестороннем стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений, придав им новое качество и долгосрочную перспективу. Для Азербайджана этот документ открывает возможности для существенного роста инвестиций, прежде всего со стороны эмиратских фондов и компаний, которые уже проявляют интерес к энергетическим, инфраструктурным, аграрным и технологическим проектам в стране. Одновременно стратегический формат сотрудничества снижает риски краткосрочности инициатив и создаёт основу для комплексного взаимодействия, включающего как классическую сферу нефти и газа, так и активно развивающийся сектор возобновляемой энергетики. Азербайджан получает возможность ускорить диверсификацию экономики, развивая новые отрасли – цифровые технологии, инновации, сельское хозяйство и туризм, а также укрепить позиции в качестве транзитного узла, соединяющего рынки Каспийского региона, Кавказа, Европы и Ближнего Востока.

Для ОАЭ стратегическое партнёрство с Азербайджаном означает расширение географии влияния и укрепление своего экономического присутствия на Южном Кавказе. Эмиратская сторона получает доступ к новым проектам в области «зелёной» энергетики и устойчивого развития, где ОАЭ традиционно стремятся закрепить лидерские позиции, а также усиливают собственные торговые и логистические цепочки за счёт выхода на рынки Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан при этом становится для эмиратов площадкой, где можно не только реализовать масштабные инвестиционные проекты, но и транслировать технологический и управленческий опыт.

Что касается гуманитарной составляющей переговоров, то она была не менее значительной и важной для обеих сторон. Поддержка Эмиратов в вопросах разминирования и восстановления освобождённых территорий фактически закладывает основу для будущих строительных проектов — жилья, дорожной сети и социальной инфраструктуры, необходимых для возвращения переселенцев. Таким образом, участие ОАЭ становится элементом широкой программы возрождения Карабаха и прилегающих районов, где гуманитарная помощь перерастает в инвестиционную активность, способствующую долгосрочному экономическому развитию региона.

Личное и доверительное общение между президентом Ильхамом Алиевым и шейхом Мухаммедом бен Заидом стало ярким свидетельством не только прочных межгосударственных связей, но и особой духовной близости лидеров, демонстрирующих полное взаимопонимание в оценке сложных политических процессов как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке. Сегодня именно оно выступает в качестве цементирующей основы для двустороннего взаимодействия, определяющего траекторию его развития на годы вперед.