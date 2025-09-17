Частичные налоговые каникулы в Азербайджане подходят к концу. Как сообщает Minval, следуя из данных Министерства финансов «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год», прогнозируется, что в следующем году поступления в бюджет в размере 2 млрд. 567 млн. придутся на долю подоходного налога с физических лиц. Это на 29,05 % больше, чем в текущем году.

Как прокомментировал экономист Эльданиз Амиров, получается, что вместо 100 манатов с физических лиц станет поступать налог в размере 129 манатов. Как правило, повышению подобных поступлений сопутствуют пять причин. Первая может быть связана с ростом заработной платы. Однако ожидать подобного увеличения заработной платы на 29-30% не стоит.

Вторая причина может быть связана с резким увеличением количества рабочих мест, что тоже маловероятно. В качестве третей причины можно подумать на влияние инфляции, хотя и тут надо отметить, что она не была такой масштабной. Четвёртая причина — изменение налоговых ставок. Однако пока никаких предпосылок для изменения столь высокой налоговой ставки нет.

Очевидно, что ключевым фактором станет завершение действия налоговой льготы, введённой в 2019 году. Напомним, тогда был принят семилетний пакет послаблений, согласно которому заработная плата работников ненефтегазового негосударственного сектора в размере до 8 тысяч манатов освобождалась от подоходного налога. С 1 января 2026 года этот механизм прекращает своё действие, и, соответственно, доходы сотрудников снова будут облагаться налогом в полном объёме», отметил экономист.

Соответственно, вырастет налоговая нагрузка физических лиц. Напомним, что в 2019 году главным приоритетом бюджетно-налоговой политики стала реформа, связанная с доходами наёмных работников. Ее суть заключалась в предоставлении льгот по подоходному налогу для сотрудников компаний, не относящихся к нефтегазовой сфере и государственному сектору, а также в перераспределении нагрузки по обязательным социальным взносам между работодателем и работником.

Одновременно необлагаемый минимум по подоходному налогу был повышен со 173 до 200 манатов. Реформа была направлена на снижение налоговой и социальной нагрузки для значительной части работников и сокращение теневой занятости.

Согласно тогдашним нововведениям, начиная с 1 января 2019 года, в течение 7 лет доходы физических лиц в этих секторах до 8 тысяч манатов в месяц полностью освобождались от подоходного налога, а свыше этой суммы — предоставлялась льгота в размере 44%.

В свою очередь, экономист Эмин Гарибли также считает, что изменение размера поступлений может произойти за счет грядущей отмены преференций. Но, с другой стороны, власти также рассчитывают на определенный экономический рост, который может произойти в следующем году.

По словам экономиста, с другой стороны, стимулирующим фактором могут послужить прошлогодние поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие 75%-ю налоговую льготу для физических лиц-микропредпринимателей с оборотом до 45 тыс. манатов в год, при условии отсутствия долгов по соцвзносам и наличии не менее трёх работников. Льгота распространяется на ряд сфер услуг — от IT и образования до журналистики и курьерской деятельности — и направлена на поддержку малого бизнеса и снижение налоговой нагрузки.

Вдобавок правительство может обложить налогами такие сферы, где раньше не платили налоги.

«Возьмем дизайнеров, они проектируют интерьер квартир. Частное лицо им платит достаточно. В среднем каждый пятый сотрудничает с дизайнером во время ремонта. Я еще не говорю о мастерах и т.д. Сегодня все еще существует очень много отраслей, работники которых не платят налоги. Звезды шоу-бизнеса также не платят налоги. В свое время у нас хотели обложить их налогами, но не получилось. Мы знаем, что такого сильного контроля нет», — отметил эксперт.

Экономист подчеркнул, что одним из выходом из ситуации является предоставление преференций всем сферам деятельности, которые бы могли подстегнуть еще большее привлечение налогов.