Растущий оборонный бюджет открывает дополнительные возможности для стимулирования стратегически важных военных отраслей – создает ресурсы для модернизации вооружения, повышает уровень оборонного и промышленного сотрудничества, придает импульс развитию технологий, снижает возможные риски, нейтрализует внешние угрозы.

Согласно информации, в 2026 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане планируются в размере 8 миллиардов 714,8 миллионов манатов, что на 3,8% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

В интервью Minval Politika военный эксперт Тамерлан Вагабов рассказал, насколько своевременным считает данное решение, а также ответил на ряд других вопросов. К слову, Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

— Как Вы считаете, чем обусловлено данное решение и насколько оно оправдано в данный момент?

— Решение об увеличении расходов на оборону и безопасность до 8 млрд 714,8 млн манатов в 2026 году обусловлено эскалацией региональных рисков: от армянского военного наращивания до необходимости закрепить контроль над Карабахом и усилить пограничный мониторинг. Это также шаг к диверсификации поставок и локализации производства, минимизируя внешние зависимости. Оправданность абсолютная.

Нефтегазовые резервы (общий бюджет 41,5 млрд манатов) покрывают рост без дефицита, а президент Ильхам Алиев точно калибрует такие меры под текущие угрозы. У Азербайджана сплав различных школ оборонной промышленности, советской надежности, турецкой мобильности и израильской прецизии максимизирует отдачу от вложений.

— Как увеличение бюджета повлияет на сотрудничество Азербайджана с НАТО и модернизацию Вооруженных сил республики?

— Дополнительные средства оживят IPAP-партнерство (Individual Partnership Action Plan — Индивидуальный план партнерства – прим.ред.) с НАТО: от закупок совместимых радаров до совместных учений, как недавние курсы по воздушным операциям в мае 2025-го, ускоряя стандартизацию войск. Модернизация затронет ключевые ниши, БПЛА для разведки, ПВО против дронов и киберзащиту, повышая тактическую гибкость на 20–30%, как то оцентли эксперты. Это создаст синергию с альянсом, где сплав разных школ оборонной промышленности Азербайджана — от советских платформ до западных протоколов — превратит армию в гибридную силу, готовую к многоуровневым сценариям.

— Какие военные отрасли страны наиболее нуждаются в этих средствах?

— Фокус сместится на беспилотники и сенсорные сети (для доминирования в асимметричной войне, как в 2020-м), ПВО/ПРО с интеграцией ИИ против гиперзвуковых угроз и логистику с VR-тренировками для снижения времени развертывания до часов. Параллельно цифровизация C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (командование, управление, связь, компьютеризация, разведка, наблюдение и рекогносцировка) прим.ред.) и ретрофит Т-72 с композитами. Сплав различных школ оборонной промышленности Азербайджана, проверенные арсеналы, плюс свежие tech-трансферы, обеспечат приоритетное распределение, где каждый манат усиливает не только оборону, но и экспортный потенциал.

— Насколько серьезных вложений требует Военно-промышленный комплекс страны и какую роль в этом сыграет данное решение?

— ВПК требует 25–35% от бюджета, примерно 2–3 млрд манатов ежегодно, на R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в микроэлектронике, аддитивное производство и антидрон-системы, где импорт все еще доминирует на 65–70%. Прибавка в 318 млн манатов станет катализатором: запуск линий по локальным БПЛА, партнерства по техпередаче и найм 500+ инженеров, снижая уязвимости на 15–20%.

Синтез разных школ оборонной промышленности, традиционные фабрики с хайтек-стартапами, превратит это в трамплин к самодостаточности, открывая ниши в глобальном рынке на $500+ млн.

— Как увеличение бюджета отразится на военном сотрудничестве Азербайджана с другими государствами?

— Бюджет усилит траектории: с Турцией, совместные Atak-вертолеты и Bayraktar-модернизации (как в июле 2025-го на IDEF); с Израилем Iron Dome-аналоги и оптику для Т-90 (апгрейды 2024–25); с Пакистаном трилатерал по Kaan-джетам и легкой пехоте. Сочетание различных школ оборонной промышленности Азербайджана интегрирует эти векторы, балансируя дипломатию для регионального детанта и коллективной мощи.