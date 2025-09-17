Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа.
«Спасибо, президент Дональд Трамп, за ваши добрые слова в вашем аккаунте на TruthSocial. Я глубоко ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в проведении исторического Вашингтонского саммита. Вы являетесь архитектором вечной дружбы и зарождающегося стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу», — написал Ильхам Алиев в соцсети Х в ответ на пост Трампа.
Thank you, President Donald Trump, for your kind words on your TruthSocial account. I deeply appreciate your important role in advancing the peace process between Azerbaijan and Armenia and in hosting the historic Washington Summit. You are the architect of the eternal friendship… pic.twitter.com/X4AFvUmXMi
— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 17, 2025