Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что для него большая честь участвовать в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Для меня большая честь помочь урегулировать войну с Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечная дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!» — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что сотрудничество с лидерами Баку и Еревана имеет стратегическое значение для США и укрепляет международные связи.