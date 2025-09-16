Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил на Специальной сессии ООН по защите религиозных объектов в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Он подчеркнул, что на фоне учащения случаев ксенофобии, призывов к ненависти и разжигания конфликтов на национальной, религиозной и расовой почве особое значение приобретают идеи мирного сосуществования, межрелигиозного и межцивилизационного диалога, культуры взаимопонимания и мультикультурализма.

«Выражаясь словами президента Азербайджана Ильхама Алиева, межцивилизационный и межкультурный диалог является одной из самых неотложных задач в мире», — сказал Пашазаде.

Он осудил любые проявления радикализма и ксенофобии под прикрытием свободы слова и вероисповедания, а также акты терроризма и вандализма, совершаемые против святынь, культурного наследия и памятников. Шейх уль-ислам подчеркнул необходимость прекращения кровавых столкновений во всех горячих точках мира, включая Ближний Восток и сектор Газа, и выступил за мирное решение проблем на основе международного права и резолюций ООН.

Пашазаде отметил, что цель специального заседания — обмен передовым опытом в области защиты религиозных объектов и выработка конкретных рекомендаций на VIII Астанинском съезде. Он добавил, что Азербайджан возрождает национальное, религиозное и духовное наследие на освобожденных территориях, восстанавливая памятники всех религий, включая мечети и храмы, и выразил благодарность Альянсу цивилизаций ООН за поддержку в этом направлении.