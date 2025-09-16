Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Решение было принято 9 сентября после слушания, на котором рассматривались вопросы, касающиеся прав обвиняемого и его доступа к материалам дела. Ранее суд отложил вердикт.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что намерен обжаловать постановление в Верховном кассационном суде Италии, указав на нарушение права его подзащитного на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей, а также на «функциональный иммунитет», который, по словам защиты, должен защищать военных от уголовного преследования за действия, совершённые в рамках исполнения приказа.