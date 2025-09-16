Российский предприниматель Игорь Гречушкин, владелец судна Rhosus, перевозившего аммиачную селитру, связанную со взрывом в порту Бейрута в 2020 году, арестован в Болгарии. Он был задержан в аэропорту Софии после прибытия с Кипра.

Гречушкину грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний, но при необходимости его могут допросить на месте.

Взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 года. Жертвами стали не менее 218 человек, ещё более 6 тыс. получили ранения, а несколько районов города были практически разрушены; ущерб оценивался в миллиарды долларов.