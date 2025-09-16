17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. На полуострове возможны интенсивные ливни с грозами, преимущественно в дневное время. Ветер северо-восточный.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 16–19 градусов, днём — 20–23 градуса.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются интенсивные и сильные ливни, возможен град, в высокогорных районах – мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17 градусов, днем ​​17-22 градуса, в горах ночью 2-7 градусов, днем ​​7-12 градусов.