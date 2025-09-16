Независимая комиссия ООН, созданная ещё в 2021 году, в своём последнем докладе признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом, сообщает Forbes.

В документе говорится, что после 7 октября 2023 года израильские власти и силы безопасности совершали убийства, причиняли серьёзные телесные и психические повреждения, создавали условия, рассчитанные на уничтожение палестинцев, и вводили меры для предотвращения рождаемости.

Комиссия опиралась на доказательства систематических убийств, разрушения домов и культурных объектов, преднамеренного голодания, отказа в медпомощи, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на детей. В докладе также цитируются высказывания Нетаньяху, президента Герцога и министра обороны Израиля.