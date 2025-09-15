Стоимость золота на мировом рынке вновь обновила исторический максимум. В ходе торгов в понедельник на бирже Comex декабрьские фьючерсы на драгоценный металл достигали отметки $3722,4 за унцию.

По состоянию на 20:37 по бакинскому времени золото торговалось на уровне $3721 за унцию, что на 0,9% выше показателя предыдущего закрытия.

Рост цен на драгметалл эксперты связывают с ослаблением доллара США и снижением доходности американских государственных облигаций, что усилило спрос инвесторов на традиционно защитный актив, пишет Trading Economics.