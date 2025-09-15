Офицеры вооружённых сил США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси, сообщает Reuters.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, приветствуя гостей, подчеркнул: «Можете наблюдать всё, что вам интересно».

В числе представителей 23 стран, следивших за манёврами, помимо США, присутствовали военные из двух других стран НАТО — Турции и Венгрии.

Стоит отметить, что Россия и Беларусь начали учения «Запад-2025» в пятницу на полигонах обеих стран. Манёвры проходят на фоне обострения отношений с НАТО после того, как Польша сбила российские беспилотники, нарушившие её воздушное пространство.