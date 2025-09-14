Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, сообщил министр промышленности страны Мехмет Фатих Каджыр.

«Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы с помощью отечественных производственных мощностей турецкой промышленности», – написал министр в соцсети.

Программа направлена на укрепление энергетической безопасности, снижение зависимости от внешних источников и вклад в достижение целей по нулевым выбросам. Заявки на участие можно подать до 31 декабря 2025 года.