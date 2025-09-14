Распространение ложных нарративов — широко используемый в идеологической плоскости приём, и служит он в основном достижению тактических целей. Имеют место попытки его превращения в спутника стратегического курса.

Судя по тому, какую ставку на него делает иранский истеблишмент на азербайджанском треке, можно прийти к выводу, что Тегеран опровергает природу общепринятых канонов. А ещё и доказывает, что экспорт исламской революции продолжает оставаться центральным элементом его внешней политики.

Небезызвестный советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти решил воссоздать новый переполох на ровном месте. Комментируя вопрос, который не вписывается в контекст иранской политики и двусторонних отношений, он совершил очередной выпад против Азербайджана. По случаю приёма в Баку израильских раввинов бывший министр иностранных дел Ирана выразил глубокое сожаление, хотя событие не имеет никакого отношения ни к его стране, ни к связям Баку и Тегерана.

Реакция дипломата, равно как и высказывания, вызывают не только недоумение, но и много вопросов. Вот что он изрёк: «Это беспрецедентное нарушение, которое считается антиисламским и оскорбительным для достоинства шиитов во всём мире… Народ Азербайджана однозначно выступит против подобного шага».

Если правомерно говорить о каких-то нарушениях, то непонятно, о каком кодексе или своде правил идёт речь, наперекор которым как будто бы пошёл Баку. Во-вторых, из каких соображений встречу религиозных деятелей надо расценивать как «антиисламское и оскорбительное»? Непонятно, в-третьих, почему азербайджанский народ должен выступить против события, которое органично вписывается в траекторию толерантного образа жизни его общества?

Ежегодно в Баку и других городах страны проводятся мероприятия по межцивилизационному диалогу, по альянсу цивилизаций. Являясь частью важных программ ООН, они перекликаются с чаяниями не только религиозных, но и светских институтов. Неужели Велаяти невдомёк, какую роль играет Баку на международной арене для упрочения атмосферы доверия и расширения границ диалога?!

Разразившись странными, если не сказать надуманными, откровениями агентству NOURNEWS, советник иранского лидера принялся интерпретировать события из повестки другого государства со своей клерикальной колокольни. Это не только возмутительно, но и политически опасно, потому что в его суждениях ясно прослеживается подстрекательский тренд, рассчитанный на подрыв внутренней стабильности жизни соседнего государства. И не только. Другим концом своих провокационных суждений отставной дипломат ещё и норовит столкнуть Азербайджан с другими странами исламского мира.

«Известие о встрече сионистских раввинов в шиитской мусульманской стране, — говорит он, — весьма неожиданно и прискорбно… Это первый случай подобного нарушения со стороны правительства Азербайджана, и это антиисламский акт, подрывающий достоинство шиитов во всём мире». Сказать, что у господина Велаяти не всё вяжется с логикой, — это ничего не сказать. По какому праву представитель Ирана квалифицирует религиозное событие еврейских служителей культа как «антиисламское», искусственно муссируя трагизм? Ведь никто не наделял иранское руководство столь высокими полномочиями, чтобы оно выступало от имени мировой шиитской уммы.

Велаяти и вместе с ним иранское духовное руководство выступают в амплуа самозванцев, что им не делает чести. Это, по меньшей мере, безответственно и безнравственно.

«Судя по всему, — продолжил советник, — цель этого саммита — расширить Авраамовы соглашения и включить в них Азербайджан и другие мусульманские страны Центральной Азии. Жители этого региона веками поддерживали Ахль аль-Бейти Имама Али (мир ему)». И снова советник выступает в роли непрошеного адвоката третьих сторон, присваивая себе особые функции.

Быть или не быть другим странам в Авраамовых соглашениях — решать не Тегерану, а политическим элитам независимых государств. Грубое вмешательство во внутренние дела других стран принесёт иранской стороне не геополитические дивиденды, а новые проблемы.

Автор несусветных умозаключений должен знать, что для религиозных институтов и обществ стран Центральной Азии такие ценности и понятия, как «Ахль аль-Бейт» или «наследие Имама Али», — это не то же самое, что для народов государств, проповедующих ислам шиитского толка. В этом контексте необходима разборчивость, которой банально не достаёт советнику первого лица исламской республики.

Страны мира, в том числе постсоветские, будучи суверенными и светскими образованиями, сами вырабатывают политические, духовные и просветительские приоритеты. Попытки выдавать желаемое за действительное не раз критически сказывались на отношениях Ирана с внешними игроками. Скандалов с вмешательством во внутренние дела соседей и иных государств у исламской республики хоть отбавляй. Видать, многочисленные проколы во внешних контурах так ничему и не научили иранских политиков, идеологов и богословов.

Далее советник верховного иранского лидера и вовсе предстаёт в образе фальсификатора, проявляя невиданное лицемерие. Вот как он реагирует на историю стран региона: «Единственным народом в истории, который после отделения от Ирана и царской оккупации сохранил приверженность исламу и пытался вернуться в Иран, обращаясь за помощью к учёным, был народ Азербайджана. Жители Азербайджана, Арана и Кавказа наверняка будут недовольны этими антиисламскими действиями, которые противоречат их убеждениям об Ахль аль-Бейт».

Антинаучная и антиисторическая сентенция Велаяти содержит неприкрытую фальшь. Народ Азербайджана после завершения русско-иранской войны 1826–1828 годов никогда не изъявлял желания вернуться в прошлое, потому что его светлые умы видели свою миссию в реализации идеи самоопределения. Отцы-основатели республики осуществили мечту поколений, невзирая на неимоверные трудности и козни недоброжелателей.

А что касается моральных и духовных устоев азербайджанского народа, то и здесь речь может идти только о праве на суверенный выбор. Оно реализовано, и никакие поводыри ему в формировании убеждений не нужны. Господину Велаяти кажется, что встреча израильских раввинов в Баку — это «нелогичный, антиисламский и бесчеловечный шаг, который в конечном итоге нанесёт ущерб Азербайджану и ни к чему не приведёт». Автор пафосной мысли оторван от реальности и не имеет правдивых представлений о морально-нравственных предпочтениях других народов.

Наблюдения же за ходом азербайджано-иранских отношений свидетельствуют об одной характерной тенденции. Как только связи набирают темп нормализации, императивы, направленные на подрыв их структуры, не заставляют себя ждать. Как, впрочем, и на этот раз. Причиной тому — странная дихотомия иранской внешней политики.

Она свидетельствует о раздвоенности политической системы исламской республики, когда из единого центра одновременно следуют как минимум два взаимоисключающих нарратива. Иранский представитель высокопарно рассуждает об опасностях исламу со стороны других религиозных учений. Раз об этом говорит имеющий влияние на духовного лидера Ирана дипломат, неужели он запамятовал один весьма любопытный факт?!

Осенью 1998 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, предложенную президентом Исламской Республики Иран Мухаммедом Хатами, в основу которой была заложена идея диалога цивилизаций. ООН распорядилась определить 2001 год Годом диалога между цивилизациями. Инициатива привлекла огромное внимание западного сообщества, академических кругов и средств массовой информации как важная и своевременная в деле использования мягкой силы для разрешения сложных международных проблем и споров.

Странно, что концепция примирения цивилизаций, некогда предложенная бывшим президентом ИРИ, решительно отвергается на его же родине. Не это ли является причиной политического безрассудства, коим частенько грешат отдельные деятели иранской властной верхушки?!