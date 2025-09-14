Президент Финляндии и экс-премьер Британии устроили словесную перепалку в Киеве. Об этом пишет финская газета Iltalehti. Поводом стал вопрос гарантий безопасности для Украины.

Финский лидер Стубб заявил, что членство в ЕС стало бы одной из лучших гарантий для Киева и напомнил о выходе Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон воспринял слова Стубба как оскорбление. Он также раскритиковал «коалицию желающих» за пассивность и задался вопросом, почему она не направляет войска в Украину.

В итоге ни к чему конкретному не пришли. Среди гостей мероприятия были спецпосланник США Кит Келлог и глава Минфина Соединённых Штатов Скотт Бессент.