Власти Аргентины заключили соглашение с Россией об отмене виз для стимуляции культурного и туристического обмена, а не для «родильного туризма», когда россиянки «прячут животы на границе». С таким заявлением выступил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Он отметил, что подать заявление на аргентинское гражданство сразу после рождения ребёнка уже не получится.

Посол в беседе с РБК уточнил, что для этого необходимо, чтобы иностранный гражданин старше 18 лет доказал законное постоянное место жительства в Аргентине и факт проживания в республике в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.