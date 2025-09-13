Израильский удар по столице Катара Дохе по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Но теперь фокус внимания экспертного сообщества, и не только в Азербайджане, смещается к другой теме – возможному столкновению Израиля и Турции.

Как утверждают многие источники, подобные планы в израильском руководстве рассматриваются. Более того, как пишет ливанская газета Al-Akhbar, Израиль нанес удар по штаб-квартире движения ХАМАС в Катаре после того, как отказался от планируемой операции в Турции, где также проживает значительное число лидеров организации. Как утверждает газета, правительство Биньямина Нетаньяху сочло более безопасным нанести удар в Катаре, рассчитывая на возможность урегулирования вопроса через администрацию президента США Дональда Трампа. В отличие от Турции, являющейся членом НАТО, вмешательство которой могло вызвать прямую эскалацию и повлечь серьезные политические и экономические последствия для Израиля, ситуация с Катаром рассматривалась как более контролируемая.

Верить или не верить подобного рода утечкам — вопрос открытый. Но не замечать роста напряженности между Турцией и Израилем тоже не получается.

Вряд ли имеет смысл долго объяснять, насколько это острая и болезненная тема для Азербайджана. Турция для нас – братская страна. Израиль – дружественное государство. Множество программ сотрудничества, включая такую важную и деликатную сферу, как военная. Воспоминания о 44-дневной войне — всего-то пять лет назад! На этом фоне уж точно не случайны и сильнейший общественный разлом по теме, и острые дискуссии в социальных сетях, и обычные человеческие переживания. Понятно, что острый конфликт между двумя дружественными Азербайджану государствами создаст огромные риски для нашей страны. Не говоря о том, что есть ещё такой документ, как Шушинская декларация, где, в числе прочего, речь идёт и о совместном ответе на агрессию…

Справедливости ради, есть шансы, что этого конфликта удастся избежать. Во всяком случае, как утверждают источники в Анкаре, несмотря на все сложности, продолжает работать «механизм по предотвращению конфликтов» между Турцией и Израилем на территории Сирии. Но то, что это не повод впадать в благодушие, тоже, к сожалению, сомнений нет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведёт свою войну с ХАМАС, не оглядываясь на государственные границы, чужой суверенитет, мировое общественное мнение и даже международное право.

Строго говоря, «точечные ликвидации» главарей террористических группировок за пределами собственной страны Израиль практикует уже несколько десятков лет. И в молодости Биньямин Нетаньяху, офицер спецназа «Саэрет Маткаль», лично участвовал во многих вылазках на чужую территорию. Но, как показывает практика, в обязанности офицера спецназа расчёт политических рисков не входит. А вот премьер-министр об этом думать уже должен. Турция – это не крошечный Катар. Это страна со второй по мощи армией в НАТО – после США, государство, у которого уже есть своя «коалиция» на международной арене. И попытка Израиля атаковать Турцию приведёт к трагическим последствиям. Более того, обвал всей системы безопасности региона, от которой после атаки 7 октября и ответной операции в Газе и так немного осталось, станет уже неизбежным. Так что властям Израиля лучше серьёзно подумать, прежде чем предпринимать столь безрассудные шаги.

Понятно, что свою конфиденциальную дипломатию здесь будет вести Азербайджан, используя свои связи и с Израилем, и с Турцией. Тем более что весной нынешнего года в Баку уже проходили конфиденциальные встречи представителей этих двух государств. Насколько они оказались результативными – судить трудно. На то это и конфиденциальные встречи. По их окончании не проводятся громких пресс-конференций. Но сегодня ситуация вновь на волоске.

А вот тут необходимо учитывать ещё одно обстоятельство. Сегодня в это трудно поверить, но ещё года два назад израильская дипломатия демонстрировала большие успехи именно на «арабской улице». Налаживались отношения с монархиями Залива. Были сделаны серьёзные шаги и к нормализации отношений с Турцией. Но затем, сначала в результате жёсткости израильской операции в секторе Газа, а теперь – и удара по Дохе, эти прежние успехи израильской дипломатии оказались обнулены. Более того, если санкции против Израиля обсуждают уже в Евросоюзе, это не просто тревожный звонок, а целая сирена – Израиль катастрофически теряет поддержку мирового сообщества, которая ему более чем необходима. Это самое мировое общественное мнение можно обвинять в несправедливости, в двойных стандартах, но вот игнорировать опасные тенденции точно не стоит. Осложнять ситуацию прежде всего для собственной страны – тем более. Так что выбор за Израилем.