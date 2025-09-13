Угроза цунами объявлена на Камчатке после сильного афтершока, заявил губернатор Владимир Солодов, передает RT.

По его словам, все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — сказал глава региона.

Он отметил, что в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались в 4—6 баллов. На данный момент специалисты осматривают социально значимые объекты и жилой фонд.

Пока сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет.

Ранее региональное подразделение МЧС РФ сообщило, что афтершок магнитудой 7,0 произошёл на Камчатке.

По данным ведомства, эпицентр находился в акватории Тихого океана в 114 км от Петропавловск-Камчатского городского округа.