Угроза цунами объявлена на Камчатке после сильного афтершока, заявил губернатор Владимир Солодов, передает RT.
По его словам, все службы переведены в режим повышенной готовности.
«Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — сказал глава региона.
Он отметил, что в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались в 4—6 баллов. На данный момент специалисты осматривают социально значимые объекты и жилой фонд.
Пока сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет.
Ранее региональное подразделение МЧС РФ сообщило, что афтершок магнитудой 7,0 произошёл на Камчатке.
По данным ведомства, эпицентр находился в акватории Тихого океана в 114 км от Петропавловск-Камчатского городского округа.