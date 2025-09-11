Россия не усматривает угроз продолжению членства Азербайджана и Армении в СНГ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД РФ внимательно следит за процессом нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«С чьей стороны может быть угроза? Для кого и в чем она выражается? Членство в СНГ является добровольным. Не понимаю, откуда возникло слово «угроза». СНГ — это свободное содружество государств. Обе страны регулярно участвуют в совместных заявлениях и документах на разных уровнях. Мы также отмечаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, что, надеюсь, станет позитивным фактором для дальнейшего участия этих стран в СНГ», — подчеркнул Панкин.