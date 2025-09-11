Возможный военный конфликт вокруг Ирана, судя по всему, всё же удалось предотвратить. Как объявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, с Ираном удалось договориться об инспекциях ядерных объектов.

Несколькими часами ранее тот же Гросси говорил на пресс-конференции после открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ, что полное возобновление инспекций агентства в Иране снизит вероятность нанесения ударов по ядерным объектам страны. «Я искренне считаю, что если МАГАТЭ восстановит деятельность в Иране с проведением всех необходимых проверок, вероятность военных действий против Ирана уменьшится», — отметил Гросси, отвечая на вопрос журналистов о возможных рисках утечки информации с ядерных объектов. Также глава МАГАТЭ заявил, что агентство строго контролирует данные и утечки информации полностью исключены.

Это заявление только на первый взгляд казалось обычной дипломатической рутиной. Если кто забыл: недавняя 12-дневная война Ирана и Израиля началась именно с политической резолюции МАГАТЭ, где эта международная организация обвинила Иран в невыполнении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Чем и воспользовался Израиль — для того чтобы решить вопрос с иранской ядерной программой при помощи ракет и беспилотников.

Нет сомнений, что за эти 12 дней Израилю удалось практически полностью разрушить иранскую ПВО, выбить руководство Корпуса стражей исламской революции и ядерной программы, включая физиков, и ещё нанести серьёзнейший имиджевый удар и расстройство спецслужбам — 70–80% беспилотников взлетали с территории самого Ирана, позже здесь даже обнаружился завод по производству дронов.

Удалось ли нанести непоправимый ущерб ядерной программе — вопрос открытый. Иранские ядерные объекты строго секретные, экскурсии журналистов туда не водят, а для того чтобы понять, насколько сильно разрушены заводы, цепи центрифуг и т. д., теоретических выкладок мало — тут нужно подойти и потрогать руками. Пока ещё до этого не дошло. Но в самом Израиле уверены в успехе своей операции.

На этом фоне заявление Гросси на самом деле поставило Иран перед очень непростым выбором. С одной стороны, открыть дорогу инспекторам — это существенная уступка, если не потеря лица. Ещё к тому же остаётся открытым вопрос, что эти инспекторы увидят. Но с другой стороны, продолжать играть в кошки-мышки становится слишком рискованным. Особенно на фоне опыта 12-дневной войны. Красные линии прорывают один раз, после чего на них просто никто не обращает внимания.

При этом Ирану есть что терять. Новый президент страны Пезешкиан явно нацелен на то, чтобы прорвать изоляцию страны. Он уже решился на серьёзные внутренние реформы. Наконец, опыт 12-дневной войны был слишком тяжёлым, и его совсем не хочется повторять. В кругах, близких к Корпусу стражей исламской революции, могут, конечно, с пафосом рассуждать о реванше, но здравомыслящие эксперты понимают: у Ирана нет ни технических, ни военных, ни политических ресурсов для реванша.

И на таком фоне более чем логично, что Иран предпочёл отказаться от нового витка игры на обострение и согласился на инспекции. Можно, конечно, предположить, что Иран в традициях своей старой дипломатической тактики постарается тянуть время, утопить вопрос в обсуждении мелких технических деталей и т. д., что тегеранская дипломатия проделывала уже не раз. Теоретически это может сработать. На практике, после прошлой резолюции МАГАТЭ и 12-дневной войны это может и не сработать. И самое главное — меняется философия поведения в самом Иране, где вряд ли хотят повторения ракетных и бомбовых ударов.