Америка потрясена новым политическим преступлением. Как уже рассказывал Minval Politika, было совершено покушение на известного американского консервативного активиста Чарли Кирка. Во время выступления в Университете Юта Вэлли в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Ему оказали первую помощь, он был госпитализирован в критическом состоянии и позже скончался в больнице.

Чарли Кирк был основателем консервативной организации Turning Point USA и активным сторонником Дональда Трампа. Он регулярно выступал в университетских кампусах, участвуя в полемике с либерально настроенными студентами. Безусловно, многие его взгляды, в частности в отношении украинской войны, были более чем спорными. Но всё же, как представляется, пуля — это априори недопустимый аргумент в политическом споре.

Киллер, стрелявший в Чарли Кирка, до сих пор не найден. Однако в своём обращении по поводу этого трагического происшествия президент США Дональд Трамп сделал по-настоящему знаковое заявление: «Радикальные левые сравнивали достойных американцев вроде Чарли с нацистами и худшими преступниками в истории. Эта риторика напрямую ведёт к терроризму, который мы сегодня видим в нашей стране, и это должно прекратиться немедленно», — заявил Трамп.

Фраза насчёт терроризма обречена на сильнейший эффект. 11 сентября в США поминают жертв крупнейшего террористического акта — в 2001 году в этот день захваченные смертниками гражданские самолёты атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагон, ещё один самолёт разбился в Пенсильвании. Число жертв тогда превысило 3000 человек.

Но, возможно, куда важнее другое. Трамп открыто обвинил в гибели Чарли Кирка «радикальных левых».

Нынешний хозяин Белого дома знает, о чём говорит. 13 июля 2024 года в него самого стреляли во время предвыборного митинга в городке Батлер (штат Пенсильвания). Пуля повредила ухо, и понятно, что Трамп, на тот момент кандидат в президенты, был на волосок от гибели. Уже тогда нынешний президент и его сторонники обвинили действующего на тот момент главу государства Джо Байдена в создании в обществе атмосферы ненависти — и были, в общем-то, недалеки от истины. Выборы прошли, «обмен любезностями» немного подзабылся, но, как оказалось, напрасно.

А вот теперь серьёзно. До последнего времени казалось, что современная федеральная тусовка может красиво рассуждать о правах человека, общедемократических нормах и прочих «красивостях». Но теперь приходящие из США новости показывают: эта самая либеральная тусовка далеко не так безобидна, как кажется многим.

Сначала — убийство молодой украинской беженки чернокожим мужчиной, за которым тянулся длинный шлейф арестов, задержаний, подтверждённого диагноза шизофрении, но он при этом оставался на свободе. Такие вот последствия моды на BLM. А теперь пугающими темпами растёт уровень политического насилия.

Вряд ли, конечно, сами «розовые пони» берутся за оружие. Но они очень любят клеить ярлыки и выдвигать жуткие обвинения против своих политических противников. Доказательства, соответствие обвинений реальной ситуации — всё это их мало волнует. Куда важнее эффектно «приложить» оппонента: обозвать его «агентом Москвы», обвинить в разрушении основ демократии или ещё в чём-нибудь. И если кто-то тиражирует эти обвинения в СМИ, то всегда найдётся тот, кто уже готов стрелять.