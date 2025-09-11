Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Украиной и Россией развернулась технологическая гонка в сфере беспилотников. По его словам, российская армия активно копирует украинские наработки, в частности технологии дронов-перехватчиков.

Сырский отметил, что в августе украинские дроны поразили свыше 60 тысяч целей, включая НПЗ, склады боеприпасов и системы ПВО. Основную роль играют дроны-камикадзе и ударные беспилотники.

Он подчеркнул, что ВСУ усиливают подготовку экипажей, развивают подразделения РЭБ и создают новые тактики применения дронов, чтобы сохранять преимущество и снижать военный и экономический потенциал РФ.