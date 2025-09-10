Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о проведенном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, посвященном инциденту с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

«Только что завершил разговор с президентом США Дональдом Трампом об инциденте с проникновением российских дронов в наше воздушное пространство», — написал Навроцкий на платформе Х.

По словам главы Польши, переговоры с американским лидером являются частью консультаций с союзниками по вопросам безопасности воздушного пространства и координации мер защиты страны.