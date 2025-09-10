В управлении ФСБ по Свердловской области продолжаются проверки на фоне жёстких задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге в июне, спровоцировавших дипломатический конфликт между Москвой и Баку, сообщают российские источники.

Майор СКР Ярослав Кузвесов, получивший «зелёный свет» на операцию, уверял руководство в наличии неопровержимых доказательств против Сафаровых и Шихлинских. Однако спустя два месяца выяснилось, что кроме показаний отдельных свидетелей ничего нет.

По итогам 2023 года Кузвесов был признан лучшим следователем-криминалистом следственного управления СК России по Свердловской области (на фото — прим. Minval Politika).

Проверяющие из Москвы выясняют, как уральское УФСБ под руководством генерал-майора Игоря Николаева допустило такую осечку. Вопросы, согласно утечкам, есть и к начальнику СУ СКР генерал-майору Богдану Францишко, пытающемуся прикрыть Кузвесова. Сам майор уже признал, что действовал из «личных амбиций», введя руководство в заблуждение.

Впрочем, данная утечка может быть направлена не только на разоблачение конкретного исполнителя, но и на то, чтобы снять ответственность с высшего руководства. Кремль, оказавшийся в сложной ситуации, может использовать историю с «амбициозным майором» как удобный предлог для того, чтобы отвести удар от себя. Таким образом, на глазах у общества и международных партнёров создаётся версия о том, что конфликт спровоцирован локальной инициативой, а не политическим заказом сверху.