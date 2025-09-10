Творчество — не хоровое пение, а труд одиночек, выделяющихся индивидуальностью. Однако при желании и его можно превратить в массовое действо. Главное — не угодить в трясину позора.

Несколько дней по сети циркулируют фрагменты пресс-конференции уже бывшего наставника футбольной сборной Азербайджана Фернанду Сантуша после матча с Исландией. Счёт и рисунок игры не скрасили образ отечественной сборной, и это неоспоримый факт. Любое поражение в спорте — это прежде всего провал и пассив тренера, и с этим никто не спорит. Но делать из спортивного фиаско околофутбольную трагикомедию — это ещё надо умудриться.

Печальное поражение в этой истории потерпела не только главная футбольная дружина, но и сборная спортивных журналистов, если, конечно, таковой её считать. Она устроила публичный суд линча над горемыкой-португальцем, а в итоге сами журналисты угодили в постыдное состояние.

Нетрудно вообразить, каково было известному в футбольном мире специалисту после «блистательных» вопросов представителей масс-медиа. На поверку унизительной оказалась не только игра сборной, но и пресс-конференция. Пошлость вопросов, реплик, откровенно агрессивный настрой журналистов обескуражили зашкаливающей невоспитанностью и малограмотностью.

Почувствовав преимущество перед провалившимся тренером, они подвергли его публичной порке. Но в результате избили самих себя непотребной лексикой и элементарной невоспитанностью. Трагедия в том, что они воссоздали эффект увеличительного стекла, раскрыв во всей красе собственную профессиональную бедность, если не сказать профнепригодность.

Одетые по случаю и мнящие из себя Гари Линекеров в бейсболках отечественные журналисты, похоже, запутались между тем, что им позволительно с точки зрения профессиональной этики, и тем, что запретно. Не в первый раз они (конечно же, не все исключительно), изображая из себя тонких знатоков футбола, публично проваливаются. Незавидное поведение, неумение вести цивилизованную дискуссию показывают, насколько команда спортивных журналистов отстала от жизни.

Ещё бы немного — и они бы поинтересовались заработками семьи Сантуша, его семейным бюджетом и прочими подробностями личной жизни, о которую в мире журналистики ломались копья именитых личностей. Обо всём этом необходимо знать не по слухам. Каноны профессии требуют знаний по биографиям известных персон, начитанности и общему кругозору. Интеллектуальный уровень журналиста читается по многим деталям.

«Заговори со мной, чтобы я знал, кто ты», — говорили древние философы. Сказать, что отечественные репортёры искушены в своём деле, язык не поворачивается. Они банальные копировщики, самоучки, в лучшем случае доморощенные комментаторы и фрилансеры, но никак не профессионалы журналистики.

Представляясь бывалым и опытным мастером, они только добиваются саморазоблачения. Популярность для них — это самоцель, и это читается по многим признакам позиционирования на мероприятиях.

Профессиональное мастерство достигается каждодневной работой, годами. Нет ничего проще злостной критики, когда оступившегося расстреливаешь в упор злостной критикой. Совсем другое дело — провести грамотный анализ и указать на собственное видение материала. Этого качества и недостаёт команде журналистов, которая ударяется в крайности злословия.

Если говорить об уровне отечественной журналистики за одну пресс-конференцию, ответ должен звучать так: крайне низкий. «Герои» отбили сенсацию у тренера национальной сборной своей жуткой докучливостью и духовной серостью.

Бросаться скопом на оступившегося человека оскорбительными выпадами могут только невоспитанные люди с багажом площадной этики. Возникает вопрос: а знакомы ли они с таким понятием, как профессиональная этика или журналистский кодекс?

«Есть ли у вас совесть?» — вот один из вопросов, который был озвучен на конференции. В быту, да и в обычной жизни, он риторический, и его нередко задают тем, кто совершил аморальный поступок. Людям, что не оправдали надежды или не смогли преодолеть высокую планку, этот вопрос не адресуется.

Звучит он унизительно, потому что намекает на отсутствие у адресата нравственных принципов. Трудно сказать, из каких соображений он был задан. То ли автор захотел выделиться оригинальностью, то ли пожелал морально добить португальца — неважно. Результат плачевный. Азербайджанские журналисты рыцарской дерзостью в тот день не отличились. А жаль.

В мире журналистики дорога к успеху вымощена многими компонентами, а одним из главных является разговорный жанр, олицетворяющий мыслительную способность человека. Коль речь о профессиональном спорте, то к месту вспомнить заповедь выдающихся спортсменов. Значительным событием в карьере они считают победы, а следующим по важности — поражение. Потому что оно учит перебарывать слабости и неумение.

В самый раз вооружиться мудрой формулой не только нашим спортсменам, но и тем, кто освещает их выступления. Учиться ведь никогда не поздно.