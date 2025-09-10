За последних два года французы «похоронили» уже четвертое правительство (причем, под фанфары) и требуют отставки президента Макрона. Но месье уперся и вряд ли уйдет добровольно, окончательно доконав свою репутацию в стране и мире, подстрекая, тем самым, народ к массовым беспорядкам.

Надо было сильно исхитриться, чтобы во Франции за последние два года пало четыре кабинета министров: на сей раз Национальное собрание (парламент) 364 голосами «за» (194 – против, 15 – воздержались) отправило в отставку премьера Франсуа Байру, продержавшегося в должности главы правительства девять месяцев и не родившего ничего, кроме отчаяния, разочарования, а то и бешенства населения Пятой республики.

Собственно, такие же сильные эмоции вызывали у французов и предшественники Байру последних лет, но ему не повезло больше остальных: сковырнулся с проектом бюджета на следующий год, в котором сильно урезаны государственные расходы – правительство вознамерилось сэкономить на них в 2026-ом 43,8 млрд евро в пользу сокращения госдолга, достигшего 3,4 трлн евро.

В целях экономии Байру инициировал и отмену двух государственных праздников Франции (соответственно, и выходных дней) – Пасхального понедельника и Дня Победы 8 мая. При этом бюджет оборонного ведомства решено дополнительно «обогатить» 3,5 млрд евро «из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире», а зарплаты, пенсии, социальные выплаты – не индексировать на фоне инфляции. Но ввести на этом фоне «взнос солидарности» для богатых граждан.

Номер не прошел, и в стране будет сформировано новое правительство. Однако не после досрочных парламентских выборов, как того требует оппозиция, включая крайне правую партию Марин Ле Пен (что более всего страшит президента), а впопыхах, то есть – практически самим Макроном.

Отчего – так, еще будет сказано, здесь же отметим, что Байру ушел под фанфары – в прямом и переносном смыслах. Его отставку, а вместе с ним – всего французского правительства, праздновали тысячи людей, собравшихся перед мэриями Тулона, Ниццы, Марселя, Лиона и других городов. Гремела музыка, французы угощались шампанским прямо на улице – так сказать, из горла.

Но почему Макрон торопится с назначением нового премьера и правительства? Вероятно, опасается, что парламент будет сформирован преимущественно «неправильными», то есть оппозиционными депутатами с преобладанием ультраправых сил. Во-вторых, надо подоспеть к началу массовых выступлений французов против власти, намеченных на середину сентября – их возглавят крупнейшие профсоюзы Франции и, разумеется, оппозиционные политики. А также некие «самостийные» — онлайн-движение «Заблокируй все». А это означает перспективу перекрытия дорог, закрытия школ, вузов, предприятий, забастовок в госучреждениях – сценарий, далеко не новый для Франции. И в прямом смысле – пожароопасный.

Разрядке внутриполитического кризиса в стране формирование нового правительства не поможет, и неизвестно еще, какие баталии предстоят президенту с его утверждением в законодательном органе, крайне поляризованном. Но, сформировавшись по назначению Макрона, оно «поработает» на укрепление репрессивного режима во время грядущих беспорядков. Беспорядки же, как минимум, поставят на паузу и без того падающую экономику и инвестиционную активность.

По данным иностранных агентств, на пост главы правительства Макрон выбрал министра обороны Себастьена Лекорню (ранее он занимал пост министра заморских территорий Франции). Лекорню, вероятно, сгодится Макрону более остальных: беспорядки в стране ожидаются нехилые, плюс неиссякаемая воинственность французского президента и его колониальная алчность. Добавим к этому, что Африканский союз намерен потребовать репарации у «империй» за рабство, колониализм и изменение климата.

Лекорню уже отметился на своей странице в Х – заверил, что будет работать над достижением политической стабильности в стране. Он также сообщил, что Макрон поручил ему сформировать правительство «с четким направлением деятельности». Это – «защита нашей независимости и могущества, служение французскому народу, политическая и институциональная стабильность для единства страны». Ну и поблагодарил президента за оказанное доверие.

Однако разрядить напряженность сейчас может не формирование нового правительства, а отставка Макрона, чего от него и требует оппозиция. Недавний социологический опрос, проведенный BFMTV (французский круглосуточный новостной канал) выявил, что 82% населения страны указывает на неспособность власти справляться с возложенными на нее обязанностями.

Но добровольно месье Эммануэль не уйдет – он не Шарль де Голль. А свергнуть президента в конституционном порядке вряд ли представляется возможным: Основной закон страны гласит, что главу государства могут отправить в отставку только в случае, если, к примеру, признают его виновным в государственной измене или уклонении от исполнения президентских обязанностей. И процедура отстранения президента от власти долгая, муторная и сложная – она может растянуться до конца президентского срока Макрона в 2027 году.

Впрочем, сразу же за отставкой Байру партия «Непокоренная Франция» все же решила попытаться если не сместить Макрона, то официально его дискредитировать: внесла в парламент проект резолюции по отстранению президента от власти, поскольку именно он несет ответственность за нестабильность во Франции и нарушает ряд пунктов конституции Пятой республики.

А беспорядки во Франции можно считать уже начавшимися с довольно отвратительного события – в Париже и его пригородах перед входом в несколько мечетей обнаружили свиные головы, о чем написал на своей странице в соцсети Х префект столичной полиции Лоран Нуньес. Начато расследование. Figaro уточняет, что голов было, по меньшей мере, пять, и на одной из них надпись — «Макрон». Глава МВД Франции Брюно Ретайо квалифицировал нападения на культовые сооружения как «непостижимую подлость».

Словом, власть Макрона с очередным вотумом недоверия его правительству сильно подорвана с синхронным подрывом его влияния в Европе, усугубленным войной в Украине и переформатированием политических сил Европы.

«Франция сейчас похожа на «Титаник» с пробитым корпусом», — пишет Boulevard Voltaire. «Король Макрон – голый. … политически хозяин Елисейского дворца уже мертв, а вместе с ним и созданная им антинародная система. Власть готова пасть сама по себе, как гнилой плод, но все никак не упадет. Однако в конце концов Макрону придется распустить Национальное собрания и/или уйти в отставку».