Нерешительность и бессистемная стратегия президента США Дональда Трампа в вопросе прекращения войны в секторе Газа фактически предоставили Израилю полную свободу действий. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что после возвращения в Белый дом Трамп заявлял о намерении завершить конфликт, однако его политика ограничилась расплывчатыми угрозами, срывами сроков и противоречивыми сигналами для Тель-Авива.

По мнению газеты, именно это позволило премьер-министру Биньямину Нетаньяху продолжить военную кампанию, несмотря на рост международной критики из-за гуманитарной ситуации в Газе.