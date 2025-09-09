Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что ФИФА может сыграть ведущую роль в установлении мира между Россией и Украиной.

В интервью «Матч ТВ» он предложил провести турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. «Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско-украинскому конфликту!» — отметил специалист.

Хиддинк уверен, что футбол способен стать инструментом примирения. По его словам, во время и после турнира все стороны должны сложить оружие. В качестве примера он напомнил эпизод Первой мировой войны, когда на Рождество союзные войска сыграли в футбол с немцами.